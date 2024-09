Este viernes 13 de septiembre, César Vallejo vs. Unión Comercio se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 10 del Torneo Clausura - Liga 1 2024. El partido, se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo, está programado para comenzar a las 6:00 p.m. (hora de Perú) y será transmitido para toda América Latina por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendanos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias de este encuentro por la web de Depor.

César Vallejo se encuentra en una situación crítica al ocupar la penúltima posición de la tabla con solo 5 puntos. Su desempeño en el Torneo Clausura no ha sido bueno y vienen de caer por 1-0 ante Universitario en la jornada anterior. Los trujillanos necesitan con urgencia la victoria para intentar escalar posiciones y salir de la zona de descenso. Aunque juegan en casa, no han logrado aprovechar esta ventaja en esta temporada.

Por su parte, Unión Comercio también se sitúa en el fondo de la tabla con 5 puntos, igualando a César Vallejo. Su última presentación resultó en una derrota ante Atlético Grau, lo que agrava su situación. El equipo ha enfrentado serios problemas tanto en defensa como en ataque, y necesitan sumar tres puntos de manera urgente para salir de la mala racha, de lo contrario se acercarán más al descenso.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, César Vallejo ha ganado en tres ocasiones y se han registrado dos empates. El último encuentro entre ellos, en el Apertura, terminó en un empate 2-2, lo que refleja la paridad y la importancia del próximo partido para ambos conjuntos en su lucha por la permanencia.

César Vallejo: últimos 5 partidos

Fecha Resultado Torneo 24/08/2024 Universitario 1-0 César Vallejo Torneo Clausura 19/08/2024 César Vallejo 0-0 Alianza Atlético Torneo Clausura 16/08/2024 César Vallejo 2-2 Sport Boys Torneo Clausura 11/08/2024 Cusco 2-1 César Vallejo Torneo Clausura 03/08/2024 César Vallejo 0-2 Deportivo Garcilaso Torneo Clausura

Unión Comercio: últimos 5 partidos

Fecha Resultado Torneo 01/09/2024 Unión Comercio 1-2 Atlético Grau Torneo Clausura 26/08/2024 Unión Comercio 3-3 Cusco FC Torneo Clausura 21/08/2024 Deportivo Garcilaso 3-1 Unión Comercio Torneo Clausura 17/08/2024 Unión Comercio 0-1 Sport Huancayo Torneo Clausura 09/08/2024 UTC 3-1 Unión Comercio Torneo Clausura

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Unión Comercio?

Siguiendo con la programación, César Vallejo vs. Unión Comercio se disputará el viernes 13 de septiembre. El inicio del encuentro está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 7:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m.

¿En qué canales ver César Vallejo vs. Unión Comercio?

Por la fecha 10, César Vallejo vs. Unión Comercio será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

