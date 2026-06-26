Uno de los fichajes más llamativos e importantes para el Torneo Clausura de la Liga 1 sería el de Christian Cueva, quien dejaría Juan Pablo II de Chongoyape para jugar en Sport Boys del Callao, uno de los clubes con mayor tradición e hinchas en el país. Sin embargo, a pocos días de que se abra el libro de pases, aún no se hace oficial.

De hecho, los fanáticos del primer puerto y figuras ligadas a la institución se manifestaron sobre la incorporación de ‘Aladino’, quien jugaría en el equipo también para el 2027, cuando el club chalaco cumpla 100 años de fundación.

Según información del periodista Diego Sotomayor, el impedimento para que se anuncie a Cueva como nuevo jugador de Sport Boys pasa por un tema contractual con el actual club del mundialista con Perú en Rusia 2018.

“Christian Cueva y Sport Boys. La dueña de Juan Pablo II, esposa de Agustín Lozano, aún no firma el préstamo pese al acuerdo. Por esta razón, el club rosado no lo presenta en sus redes. Ya hay un video preparado y también sesión de fotos listas pero falta la rubrica”, informó a través de sus redes sociales.

Las próximas horas resultan determinantes para que ‘Aladino’ logre la desvinculación del club norteño, y estampe su firma como jugador rosado. Los detalles entre la institución del Callao y Cueva están claros y se espera que se incorpore a las prácticas a cargo del entrenador Carlos Desio, quien tomó el lugar del colombiano Jaime de la Pava.

Carlos Desio es el entrenador rosado desde marzo de 2026. (Foto: Sport Boys)

De hecho, el entrenador argentino comentó el pasado mes de mayo que aprobaba el fichaje de Cueva y elogió las condiciones y trayectoria del futbolista de 34 años, pese a que hace varias temporadas no encuentra su mejor versión deportiva.

“Uno tiene la intención de que venga y ya hablé con el club para eso. A Christian por ahí le seduce venir al club. Es una posibilidad muy buena que ojalá se pueda dar. Sabemos la calidad que tiene, es un jugador diferente, de los últimos 10 que quedan. Tiene buen juego, calidad, pase entre líneas”, señaló en el programa 'Desvelados’ en aquel momento.

“Yo sé también que Christian tiene esa necesidad de estar acá por la familia. Más que nada por el tema de los hijos, porque tiene esos problemas de estar lejos y quiere estar un poco más cerca. Si llega a darse la posibilidad, bienvenido sea porque tendríamos un jugador de buen nivel”, añadió Desio.

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