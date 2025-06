En tierras extranjeras es donde parecería haber encontrado nuevamente el rumbo. Christian Cueva debutó recientemente con Emelec en el torneo ecuatoriano y, tras una destacada actuación, volvió a estar en el radar del hincha y la opinión pública. A pesar de todo el circo mediático que se armó alrededor de su traspaso, el mediocampista se siente ahora seguro sí. No obstante, mientras vive este capítulo de su carrera, el propio jugador sorprendió al revelar que, no hace mucho, pensó seriamente en dejar el fútbol por completo.

Encontrándose ya en Guayaquil, y con un primer premio de MVP en el más reciente partido frente a el Delfín, donde sumó 75 minutos y sorprendió a los hinchas del Emelec, Cueva se animó a tener más contacto con la prensa peruana, donde confesó un momento de declive que vivió el año pasado, pensando en dejar el fútbol.

“El año pasado me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Estuve en un momento donde no sabía cuál era la dirección de lo que yo quería”, confesó el popular ‘Aladino’ en una entrevista con el programa ‘Al Ángulo’. Su declaración generó impacto, sobre todo por el contexto en que se dio: tras un rendimiento bajo en Alianza Lima y un paso irregular por Cienciano.

Christian Cueva jugó en Cienciano a inicios de la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

Cueva no esquivó la autocrítica. “Para lo que era mi carrera, mi vida y todo lo que me pasó… lo voy a decir y no lo voy a repetir más: tuve gran culpa de eso. No puedo echarle la culpa a la vida, yo también tuve mis errores”, señaló el futbolista de 33 años, reconociendo que su presente es consecuencia directa de sus propias decisiones.

Pese a haber tenido minutos en el Cusco con la camiseta de Cienciano, el mediocampista no logró recuperar del todo su mejor nivel hasta en los últimos duelos logrando incluso la clasificación directa a octavos de la Copa Sudamericana, aunque ese breve paso fue clave para reencontrarse con la competencia y ganar ritmo futbolístico. Hoy, Cueva agradece esa etapa como parte del proceso que lo llevó a fichar por Emelec.

“Desde que llegué (a Emelec) he tenido libertad para jugar y crear. Me piden que defensivamente dé una mano, que es importante por el mismo fútbol. He ido recuperando el ritmo futbolístico en Cusco y la confianza, que era lo primordial para mí”, sostuvo.

Christian Cueva fue elegido el mejor jugador en su debut con Emelec. (Foto: @LigaProEC)

El nuevo técnico del equipo ‘eléctrico’ le ha dado un rol protagónico en su esquema, y eso se notó en el estreno. Cueva se mostró suelto, con iniciativa y volvió a ser ese volante creativo que tanto necesita el equipo ecuatoriano. Su presencia fue clave para la victoria y los elogios no tardaron en llegar.

“Con todo eso habiendo pasado, hoy la vida me sonríe y Dios me da esa oportunidad. Entonces, voy a aprovecharla y ser feliz de aquí para adelante con el fútbol. Espero disfrutarlo al lado de mis viejos y mis hijos”, agregó el futbolista, visiblemente más sereno que en etapas anteriores.

Su nombre vuelve a sonar incluso como una alternativa para la Selección Peruana, aunque eso dependerá de su continuidad y rendimiento. Por ahora, Christian Cueva busca aprovechar su nueva etapa y dejar atrás un capítulo de errores que, según él mismo, ya no quiere repetir.

TE PUEDE INTERESAR