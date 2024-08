Son momentos de mucha tensión entorno a Christian Cueva. Se dejó de hablar de su llegada a Cienciano y una nueva oportunidad que tenía en la Liga 1, para pasar a otro ámbito más familiar y judicial. Esto luego de que el futbolista trujillano fuera denunciado por su expareja, Pamela López, por agresión física y psicológica. Este lunes, en conferencia de prensa, la madre de sus hijos brindó detalles del lamentable episodio de violencia familiar que le tocó vivir, con pruebas muy explícitas que detallan los golpes, gritos y agresiones que sufrió por parte del volante nacional.

“Estar aquí para mí es muy complicado. Ha sido una decisión de mucho tiempo. Agradezco a la doctora (Rosario Sasieta) para poder tomar esta decisión y poder denunciar la violencia familiar. No fue la primera vez, fueron muchos años de violencia física y psicológica. Lo he tratado con terapias, tengo el respaldo de mi terapeuta quien conoce el caso a la perfección. Me ha ayudado a mí y a mis hijos que, indirectamente, también fueron víctimas de esto”, dijo Pamela Lópezven conferencia de prensa.

A raíz de ello, la Corte Superior de Justicia de Lima señaló que ya tiene en su poder los papeles sobre este caso. “El 8° Juzgado de Familia de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte de Lima recibió la denuncia de Pamela López Solórzano, quien solicita medidas de protección contra su esposo, el futbolista Christian Cueva Bravo por violencia física y psicológica”, detalló el organismo a través de las redes sociales.

Corte Superior de Justicia de Lima recibió denuncia contra Christian Cueva por violencia física y psicológica. (Corte Superior de Justicia de Lima)

¿Qué dijo Pamela López en conferencia de prensa?

Además de dar a conocer la denuncia pública y las pruebas que acusan a Christian Cueva por el delito de agresión física y psicológica, Pamela López reveló que este año sufrió dos agresiones, la primera sucedió el 31 de enero cuando descubrió la infidelidad de su aún esposo. “Encaro y él me golpea”. Además, la segunda se dio en una discoteca de Lima: “Era un secreto a voces, nunca salí a contarlo ni mucho menos. Me faltaba el aire, no solamente me cogotea, con la otra mano me asfixia. Temía por mi vida”, dijo.

Siguiendo con el relato de lo sucedido, Pamela López contó que Christian Cueva tiene problemas con alcohol, algo que es conocido por su terapetuta. Sumado a ello, afirmó que las amenazas y agresiones eran conocidas por sus padres: “Me manipulaban con el tema de mis hijos y el tema espiritual que llevaba para tener una familia funcional”.

En relación a posibles represalias por esta denuncia, mencionó que “Christian tiene bastantes amistades de esa índole. Temo por mi vida y la de mis hijos”. A su vez, explicó por qué no denunció antes estas acciones: “Básicamente por temor a no querer perjudicarlo porque era el padre de mis hijos”.

Postura de Cienciano sobre caso de Christian Cueva

Hasta este momento, Cienciano no emitió un comunicado ni se pronunció luego de la conferencia de prensa de Pamela López, en la que dio a conocer los videos de la agresión. Lo único que hubo fueron unas breves palabras tras la presentación de Cueva. Edy Cuéllar, directivo del club, fue abordado por la denuncia que recibió el volante y dijo en RPP que “es un tema que condenamos siempre, cualquier violencia. La verdad no podría opinar. Desconocemos en el club. Nosotros desconocemos, no nos parece bien. Es un tema personal que deben verlo las autoridades y él. Nosotros vamos a tratar que en el club no trascienda”.

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de que Cienciano pudiera perder patrocinio de algunas marcas debido a las denuncias por violencia familiar y física, Cuéllar respondió. “Sí, nosotros condenamos. Esperemos que no sea grave el tema y vamos hacer lo posible para ver cómo podemos ayudar”, precisó. “Estos son temas que desconocemos. Creo que hay investigaciones, seguro tomarán su tiempo. Mientras tanto, él tiene un contrato con Cienciano y debe cumplir; debe jugar y seguramente en su momento, las autoridades darán una conclusión y nosotros tomaremos una decisión”, aseveró.

Christian Cueva en lista de convocados de Cienciano

Durante su presentación, uno de los temas más abordados fue la posible participación del futbolista en el duelo contra Alianza Lima en Matute. Christian Cueva indicó que se encuentra bien físicamente y está trabajando para regresar a las canchas lo antes posible. Cristian Díaz, por su parte, también se refirió al tema, y señaló que la presencia del volante es un hecho. “Se sumó al entrenamiento, participó a la practica de fútbol y trabajó a la par con sus compañeros... es una opción para mañana claramente”.

Ahora, en medio de las denuncias de agresión física y psicológica por parte de su expareja Pamela López, en las últimas horas se confirmó que Christian Cueva fue incluido en la lista de convocados de Cienciano.

Lista de convocados de Cienciano para el partido contra Alianza Lima por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: @ClubCienciano).





