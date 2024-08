En el último partido de Alianza Lima contra Sporting Cristal, el cuadro blanquiazul entró en alarma cuando Hernán Barcos (40 años) salió del campo a los 16′ del primer tiempo debido a complicaciones en las pantorrillas que había estado arrastrando durante varios días (ver a aquí). En su lugar, ingresó Pablo Sabbag, quien busca recuperar el nivel que alguna vez sorprendió al llegar a la Liga 1. Aunque su rendimiento es irregular en esta temporada tras superar la lesión en el tobillo, el delantero de 27 años está enfocado y motivado para recuperar su mejor versión, más aún cuando el equipe urge de un ‘9′ con gol.

Una de las falencias que mostró el equipo blanquiazul, tanto con Alejandro Restrepo como DT como ahora con Mariano Soso, es la delantera. Aunque la línea de fondo, con Carlos Zambrano como eje, es sólida, el tema ‘9′ sigue siendo una de las principales preocupaciones de los hinchas. El equipo no es efectivo a la hora de definir, ya que los atacantes no viven su mejor momento, lo que llevó a la pérdida de puntos importantes debido a la falta de goles.





Es por eso que el club de La Victoria necesita que Pablo Sabbag recupere rápidamente su nivel, ya que, con la posible baja de Barcos y la ausencia de Cecilio Waterman, quien se encuentra en el quirófano tras ser sometido a una operación por una luxofractura glenohumeral en el hombro derecho, el equipo se encuentra en una situación complicada por varias semanas más. Asimismo, Matías Succar, a pesar de haberse estrenado en el equipo, aún no logró marcar goles.

Si bien es cierto que Sabbag está siendo considerado en esta segunda parte del torneo, la lesión sufrida en la Copa de Asia con la selección de Siria le dejó con un pinzamiento en el tobillo izquierdo, lo que requirió una intervención quirúrgica en Estados Unidos el mes de febrero. Tras la cirugía, el futbolista recibió terapia de recuperación, pero su nivel de rendimiento es inferior al de la temporada anterior.

Tras el partido en el Nacional contra los Celestes, para L1 MAX, el colombiano habló sobre su estado físico. “Se habla mucho de mi tobillo, hay mucha gente que opina sin saber la verdad, yo sigo trabajando, esperando mi oportunidad. Solo que hay buenos delanteros en el equipo, así que me ha tocado esperar. Hoy me tocó y espero que me siga tocando en los próximos partidos”, dijo Pablo tras haber ingresado a los 16′.

Asimismo, en las últimas horas, a través de sus redes sociales, el atacante, que desde su llegada a los ‘Íntimos’ anotó 10 goles, envió un mensaje indicando que se encuentra bien físicamente y está enfocado en estar en su mejor forma para los próximos partidos de Alianza Lima. Esto es particularmente relevante, ya que podría comenzar como titular en ausencia de Barcos. “Trabajando fuerte para encontrar mi mejor versión. Paciencia y fe! Todos juntos hasta el final”, escribió.

Pablo Sabbag con Alianza Lima. (Foto: @pablosabbag11).





¿A qué hora inicia Alianza Lima vs. Cienciano y en qué canales ver?

Siguiendo con la programación, Alianza Lima se enfrentará contra Cienciano se disputará el martes 20 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 8:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 9:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:00 p.m.

Por la fecha 8, este encuentro será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





