El ciclón tropical ‘Yaku’ sigue trayendo consecuencias nefastas en diferentes zonas del norte del país. Una de estas es Huamachuco, ciudad donde creció el popular futbolista Christian Cueva, quien dio a conocer una lamentable noticia este lunes por la noche. Y es que el mediocampista nacional, con una emotiva publicación en sus redes sociales, reveló que la casa de sus abuelos fue derrumbada por las fuertes lluvias que golpean al departamento de La Libertad.

“Y se fue la casita de papá Masho y mamá Margarita. La que me acobijó durante toda mi infancia, la que me vió crecer, trepar techos, romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras con la que siempre me acompaña (balón). Me embarga la nostalgia de recordar lo que viví, momentos lindos y momentos duros”, se lee en el post que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“Hoy termina una historia, una de las más hermosas de mi vida y se lleva con ella parte de mi corazón. Gracias ‘Lucho’ Cueva por darnos la oportunidad de haber disfrutado lo bello de tu tierra junto a mi madre y hermanos. Dios mediante espero se escriba una nueva historia”, añadió.

La emotiva publicación de Christian Cueva en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Si bien es cierto, Christian Cueva nació en la ciudad de Trujillo, pero parte de su infancia la vivió en Huamachuco, una ciudad que se encuentra ubicada a cuatro horas de la capital de la región La Libertad. Aquí el mediocampista nacional dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol, antes de llegar a la Universidad San Martín en el año 2007.

¿Cuándo debutará Christian Cueva con Alianza Lima?

Christian Cueva es la última incorporación de Alianza Lima para la presente temporada y el comando técnico, encabezado por Guillermo Salas, ya tiene una fecha para su debut. El popular ‘Chicho’ brindó detalles en conferencia de prensa, tras la victoria sobre Cusco FC, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2023.

“Fue el último en llegar al plantel, estamos haciéndole un acondicionamiento físico para que esté apto, esperamos de aquí a dos semanas, sabemos lo que nos puede dar, estamos muy contentos no solo por Christian, sino por todos. La competencia interna no sabes lo que es, es muy dura”, mencionó el estratega nacional.

Con las palabras brindadas por el entrenador íntimo, es posible que el primer encuentro de Cueva con el equipo blanquiazul sea ante Atlético Grau. Este partido está pendiente por la jornada 1 y se llevará a cabo el próximo domingo 26 de marzo a la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Bernal.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR