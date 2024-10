Luego de rescatar un empate sobre el final ante César Vallejo, el volante de Cienciano, Christian Cueva, tomó la palabra y habló sobre su presente en el cuadro imperial. ‘Aladino’ fue titular en el encuentro disputado en el Estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 14 del Torneo Clausura y continúa sumando minutos para conseguir volver a su mejor nivel en este tramo final de temporada en Liga 1. Además, el futbolista señaló que apunta a seguir mejorando en el aspecto físico para ser tomado en cuenta en la Selección Peruana por Jorge Fossati.

“Después de mucho tiempo, prácticamente un año, de arrancar un partido, me sentí bien y por eso estoy feliz. Encontré un equipo que me da esa confianza y espero seguir para terminar de la mejor manera”, dijo para L1 MAX.

Cueva explicó que tuvo poco tiempo para trabajar ponerse a punto, pero viene trabajando para mejorar en el tema físico. “Siempre lo hago para tratar de estar mejor físicamente. Sé que los tiempos han sido cortos, no arranqué una pretemporada con el equipo; pero más allá de eso, el cuerpo técnico y mis compañeros me están ayudando para mantenerme bien y brindar lo mejor de mí”, indicó.

Por otro lado, criticó la labor de Diego Haro en el encuentro ante Vallejo. “Tengo que seguir trabajando, estos partidos me ayudan mucho. Lastimosamente, hay cosas que pasan en un partido como el de hoy (ayer), de una jugada que no se cobró y se paró tanto tiempo. Son cosas que cortan mucho esas expectativas que tenemos como equipo. Aún no estamos clasificados (a la Copa Sudamericana), buscamos eso acá, entonces eso incomoda. Estamos en un club grande como Cienciano y merecemos respeto. Desde que regresé a Perú lo dije, hay que ver las cosas no solo los jugadores, sino los árbitros”, señaló.

“Con Diego (Haro) no tengo ningún problema. Dentro del campo pasan muchas cosas, diferencias que pueda haber, de interpretaciones, de jugadas del partido. Pero sienten con la autoridad de que uno no pueda hablarles y no creo que un partido de fútbol se tenga que ver de esa manera. Tiene que haber un diálogo para que uno como jugador y ellos como árbitros mejoremos”, añadió.

Sobre la Selección Peruana

Christian Cueva reveló apunto a volver a la Bicolor y que mantiene comunicación con Jorge Fossati. “Extraño mucho eso (la selección), pero me siento feliz de estar en Cienciano. Es lo que me mantiene de pie y firme. Buscar ser feliz jugando al fútbol, hacerlo por mis hijos, mis padres y por mí mismo, que es lo que necesitaba hace mucho tiempo. Espero estar mejor”, afirmó.

“Con el ‘profe’ siempre hay un contacto con todos los jugadores, convocados y no convocados. Él siempre ha tenido esa forma de mantener un grupo y me siento feliz porque, de cierta manera, eso nos sostiene. Siempre estamos en contacto con los compañeros, deseándole lo mejor a la selección”, añadió.

Además, aseguró que trabaja para volver a su mejor nivel y volver a ser llamado. “Siempre anhelo y sueño con ser convocado y eso nunca se me va a ir de mi cabeza hasta parar de jugar al fútbol. Ahora trabajo para jugar y, si Dios permite, ser convocado. Después, si no estoy como últimamente ha pasado, porque es obvio, no estuve con un equipo; y aun estando jugando, hay muchos compañeros que buscan ese lugar. Los que hoy están, los tienen merecida esa convocatoria”, concluyó.





