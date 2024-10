Universitario de Deportes atraviesa una temporada de ensueño en la Liga 1 2024, habiéndose coronado campeón del Torneo Apertura y perfilándose como un fuerte candidato para quedarse con el Clausura. El equipo dirigido por Fabián Bustos ha mostrado solidez en todas sus líneas, y en el arco, una figura se ha erigido como una muralla: Sebastián Britos. El portero uruguayo, con 36 años de edad, ha sido uno de los pilares del conjunto crema, brindando seguridad y liderazgo desde el fondo. Aunque su contrato solo lo vincula al club hasta el final de año, Britos ha manifestado su deseo de seguir defendiendo los colores del cuadro de Ate por muchos años más.

En la previa del reinicio del campeonato, donde Universitario recibirá a ADT en el Estadio Monumental, Britos se mostró entusiasmado con la posibilidad de continuar en el club. Aunque todavía no ha tenido una conversación formal con la administración liderada por Jean Ferrari sobre su renovación, el uruguayo reveló que ha habido algunos acercamientos.

“Sin duda, me gustaría quedarme muchos años. No he tenido una conversación puntual sobre el tema, pero sí hemos conversado con Jean. Él me lo ha manifestado, pero no hemos tenido una reunión puntual sobre el tema”, comentó el exportero del Liverpool de Montevideo en entrevista con el canal Movistar Deportes.

El guardameta se ha integrado plenamente a la filosofía de Universitario, y sus palabras evidencian el fuerte lazo que ha desarrollado con la institución en los meses que viene parándose bajo los tres palos del arco crema. Britos dio cuenta de que su conexión emocional con la ‘U’ es más que evidente.

“Ahora me siento muy identificado, sobre todo con los valores del club, los valores y lo que el club transmite hacia afuera. Creo que yo me he criado así, de esa manera, con estos valores, y si eso hace que yo me sienta muy identificado en el club”, añadió el portero de Universitario de Deportes.





La visión de un portero experimentado





Sebastián Britos no solo es un arquero con grandes reflejos y liderazgo, sino también un profesional con una clara visión sobre el fútbol. En la entrevista, se le preguntó si considera positivo que un arquero alterne la titularidad cada dos semanas, un esquema que algunos entrenadores han implementado en diferentes equipos.

Con la seguridad que le da su experiencia, Britos respondió contundentemente: “Si fuera entrenador, no lo haría. Considero que el que está jugando, cuanto más continuidad tenga, va a aumentar el rendimiento. En el caso del arquero, el que uno esté con el puesto le aumenta la confianza también. Saber que vas a ser el arquero del fin de semana te aumenta la confianza”.

Sebastián Britos llegó a Universitario en 2024. (Foto: Liga 1)





Universitario vs ADT: fecha, hora y canal





Universitario se enfrentará contra ADT el sábado 19 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 7:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 8:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 6:30 p.m.

Por la fecha 14, Universitario vs. ADT será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Universitario vs ADT: los últimos cinco partidos





FECHA RESULTADO PARTIDO 03.05.24 ADT 2-0 Universitario Liga 1 - Apertura 16.08.23 ADT 2-0 Universitario Liga 1 - Clausura 18.03.23 Universitario 3-1 ADT Liga 1 - Apertura 21.08.22 ADT 1-1 Universitario Liga 1 - Clausura 04.04.22 Universitario 2-1 ADT Liga 1 - Apertura

Universitario es el vigente campeón del fútbol peruano. (Foto: Universitario)





