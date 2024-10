El ambiente en Cajabamba era tenso, las gradas del Estadio Germán Contreras Jara estaban llenas de hinchas expectantes, y Alianza Lima sabía que no podía fallar. En un encuentro que se tornó complicado desde el primer minuto, los blanquiazules lograron imponerse a UTC por 1-0 gracias a un gol de Paolo Guerrero desde el punto de penal. Este resultado no solo les otorga tres puntos cruciales en la tabla del Torneo Clausura, sino que mantiene viva su lucha por el título. Sin embargo, el camino no está del todo despejado, ya que dependen de lo que haga Universitario, su eterno rival, para lograr la consagración.

Tras el pitazo final, el equipo retornó a Lima este sábado por la mañana, y uno de los jugadores que dejó buenas sensaciones en el campo atendió a la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez. Renzo Garcés, quien fue titular ante UTC y cumplió un papel destacado en la defensa, habló sobre lo que significó el triunfo para el equipo y cómo afrontan las fechas que restan del Torneo Clausura.

“El partido fue duro, pero lo importante es sacar los tres puntos”, declaró el defensor, resaltando la complejidad del partido, pero también la importancia de mantenerse enfocados en la victoria. En un torneo tan competitivo como el Clausura, cada punto cuenta, y Garcés lo sabe. Su seguridad en la defensa fue clave para que Alianza Lima mantuviera el arco en cero y pudiera llevarse la victoria.

Cuando se le consultó sobre la lucha por el campeonato, donde dependen de los resultados de Universitario, Garcés fue claro: “Nosotros estamos enfocados en poder ganar los partidos que nos quedan y lo que Dios quiera. Es importante ganar siempre”. Sus palabras reflejan el espíritu de lucha que caracteriza al equipo, sabiendo que, aunque no todo depende de ellos, están comprometidos a dar su máximo esfuerzo en cada jornada.

A pesar del buen momento de Alianza Lima, el equipo no puede perder de vista a Universitario, que lidera la tabla y tiene un partido pendiente. Los cremas, de ganar ese encuentro (ADT), podrían sacar una ventaja de tres puntos, complicando aún más las aspiraciones de Alianza en su intento por alzarse con el Torneo Clausura. Sin embargo, los blanquiazules no pierden la fe, conscientes de que aún hay partidos por jugar y cualquier cosa puede pasar en el desenlace del campeonato.

Renzo Garcés está valorizado en 700 mil euros. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?





El próximo partido de Alianza Lima será ante Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el martes 22 de octubre desde las 8:15 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del duelo ante el ‘Rojo Matador’, tendrá que enfrentar a Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L).

Alianza Lima salió campeón de la Liga 1 por última vez en el año 2022. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR