El último viernes, Cienciano igualó 2-2 con al Universidad César Vallejo en el Estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Christian Cueva fue titular por primera vez desde su llegada al club cusqueño en agosto de este año. Después del encuentro, a su salida del recinto deportivo, ‘Aladino’ saludó a los fanáticos y encontró a un niño que estaba muy emocionado por conocerlo. Además de saludarlo y tratarlo bien, le dio la alegría de conocer al plantel del ‘Papá'.

‘Cuevita’ estaba firmando autógrafos y el pequeño hincha se le acercó para pedirle su camiseta. El jugador de 32 años no solo le cumplió este pedido, sino que lo hizo ingresar al bus de Cienciano para que salude al entrenador Cristian Díaz y al resto de futbolistas. Los deportistas lo recibieron bien e hicieron algunas bromas con él. Sin duda, un momento emotivo para el niño.

Respecto a su primer partido como titular, Cueva disputó poco más de sesenta minutos en suelo trujillano y dejó el terreno de juego cuando el marcador 1-0 a favor de los ‘poetas’, tras el gol de Yorleys Mena. En la segunda mitad, Osnar Noronha anotó para el local y Cienciano logró el empate gracias a las anotaciones de Josué Estrada y Carlos Garcés.

“Me siento bien, después de mucho tiempo, arrancar un partido me hizo sentir bien y feliz. Encontré un grupo que me da esa confianza y sinceramente me sentí bien y espero seguir y terminar de la mejor manera”, dijo Christian a las cámaras de Liga 1 MAX. “Busco poder estar físicamente cada vez mejor. Sé que los tiempos han sido cortos porque no tuvo una pretemporada con el equipo, pero el cuerpo técnico y mis compañeros me están ayudando para poder mantenerme bien y poder brindar lo mejor de mí”, agregó.

También se refirió a la Selección Peruana. “Extraño mucho eso, pero también me siento feliz de estar en Cienciano. Esto es lo que me mantiene de a pie en estos momentos, ser feliz jugando al fútbol, hacerlo por mis hijos, por mis padres, y sobre todo mi mismo, que es lo que yo necesitaba hace mucho tiempo. Hoy me siento así y espero seguir mejorando”, apuntó.

“Más allá de ser convocados o no, siempre estamos en contacto con los compañeros, deseando lo mejor a la Selección. Anhelo y sueño con ser convocado, y eso no se va a ir de mi cabeza nunca hasta parar de jugar al fútbol. En este momento es lo que vengo haciendo, trabajar para jugar, y si Dios permite ser convocado. Después, si no lo soy, como últimamente está pasando, porque no tuve equipo, creo que los que hoy están tienen merecida esa convocatoria”, sentenció.

Lo que se le viene a Cienciano

El próximo partido de Cienciano será ante Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la antepenúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El encuentro se jugará el miércoles 23 de octubre desde las 5:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Argentina. Además, será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

Mientras que en las últimas dos jornadas, el 'Papá' tendrá que visitar a Universitario de Deportes y recibir a Unión Comercio. El duelo en el Estadio Monumental es decisivo para el conjunto crema, que está luchando por campeonar en el año de su Centenario. El conjunto de Tarapoto, por su parte, ya descendió y jugará la Liga 2 el próximo año.





