Sporting Cristal atraviesa un momento clave en el Torneo Clausura, pero más allá de lo deportivo, el equipo rimense también se ve condicionado por temas administrativos que generan ruido en la Liga 1. Tras el triunfo frente a Ayacucho FC, Christofer Gonzáles levantó la voz y mostró su preocupación por la posibilidad de que, nuevamente, se vean afectados con la pérdida de puntos por decisiones externas. Su molestia no solo apunta al caso del cuadro ayacuchano, sino también a la falta de claridad en el manejo de la localía y la logística de los encuentros, factores que, según él, terminan perjudicando a los clubes.

El volante recordó que Sporting Cristal ya pasó por una situación similar con Binacional, donde los resultados obtenidos en cancha fueron anulados. Ahora, ante la incertidumbre por la permanencia de Ayacucho FC, Gonzáles teme que los puntos conseguidos en el último partido puedan quedar sin efecto si se confirma una desafiliación de los ‘zorros’.

“Ya pasó una vez, pero no solo eso, sino otros temas como el de la localía, con equipos que jugaban en otros lados. No es ninguna queja, pero hay que ver la justicia también”, declaró en zona mixta, dejando claro que no busca excusas, sino igualdad de condiciones para todos.

El exseleccionado nacional también apuntó contra la falta de seriedad en el campeonato, asegurando que estas irregularidades impiden que el fútbol peruano crezca. “Nosotros, como fútbol peruano, no vemos avance, sino retrocesos. Es poca seriedad en realidad”, lamentó tras el choque contra los ‘Zorros’.

Actualmente, la Federación Peruana de Fútbol evalúa la situación de Ayacucho FC, equipo que retornó a la primera división por un fallo judicial, lo que contraviene las normas de la FIFA. En los próximos 15 días se conocerá una resolución definitiva, y Cristal está atento porque podría volver a perder puntos ganados en cancha.

Más allá de lo administrativo, Gonzáles subrayó que el plantel busca concentrarse en lo futbolístico, aunque reconoció que la incertidumbre impacta en la motivación. “Al final nosotros trabajamos siempre con un objetivo, pero siempre impartiendo justicia para cada equipo. En este tiempo no ha sido lo que correspondía”, agregó.

En paralelo, Sporting Cristal sigue en la pelea directa por el Clausura y tiene un partido pendiente frente a Universitario, que podría definir la punta del torneo. Por ello, Gonzáles destacó que lo más importante es mantener el enfoque en cada encuentro, sin perder de vista los obstáculos externos.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC se enfrentaron por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de ganar por 3-0 a Ayacucho FC, Sporting Cristal volverá a tener actividad el fin de semana cuando visite a ADT, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 4 de octubre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Unión de Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

