La Selección Peruana comienza un nuevo ciclo con Manuel Barreto como entrenador interino, y uno de sus primeros desafíos será enfrentar a Chile en un amistoso que promete ser especial para ambas selecciones. El duelo, pactado para el 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, no solo marcará el inicio de una nueva etapa para la bicolor, sino también la oportunidad de medir fuerzas en un Clásico del Pacífico que siempre genera expectativa. En este contexto, el combinado chileno presentó la lista de convocados para el encuentro, la cual incluye varias sorpresas y nombres a seguir de cerca.

La nómina chilena fue anunciada por Nicolás Córdova, quien continúa como seleccionador mientras cumple también labores en la Sub-20. Para este choque, se decidió apostar por un grupo mixto que combina futbolistas del torneo local con otros que militan en ligas del extranjero. La intención es darle rodaje a nuevos elementos, pero sin dejar de lado a jugadores de mayor recorrido que puedan sostener al grupo.

En la lista resalta la convocatoria de Ben Brereton Díaz, delantero que actualmente juega en el Derby County de Inglaterra y que siempre es visto como una de las principales cartas ofensivas de la Roja. A su vez, la inclusión de Clemente Montes (Universidad Católica) y Maximiliano Gutiérrez (Huachipato) refleja el interés del comando técnico por dar espacio a delanteros jóvenes con proyección.

Entre las novedades más comentadas aparece la del arquero Jaime Vargas, quien milita en Deportes Recoleta de la Primera B chilena. Su llamado generó repercusión en el medio, ya que no es habitual que un futbolista de la segunda división sea considerado para la selección absoluta. Sin embargo, Córdova respaldó su decisión, apostando por la regularidad que viene mostrando en su club.

También figura Francisco Salinas, defensa de Coquimbo Unido, equipo que lidera la liga chilena. Su presencia responde a la necesidad de reforzar la zaga con futbolistas que atraviesen un buen momento. Además, regresó a la nómina Nicolás Díaz, quien vuelve a vestir la camiseta de su selección tras varios años de ausencia, luego de afianzarse en el Club Puebla de México.

En el mediocampo, destacan jugadores como Vicente Pizarro de Colo Colo y Marcelino Núñez del Ipswich Town inglés, quienes se perfilan como piezas claves para darle dinámica a la Roja en esta nueva etapa. Ambos combinan juventud y experiencia internacional, lo que podría ser vital para medirse ante un Perú que busca consolidar ideas bajo Barreto.

Este amistoso no solo servirá como preparación para ambas selecciones, sino que también representa un examen importante pensando en la reestructuración tras no haber clasificado al Mundial 2026. Perú y Chile llegan con la necesidad de probar variantes y comenzar a reconstruir sus planteles con miras a los próximos objetivos internacionales.

Hay que recordar que, además de este partido, la bicolor tiene pactado otro encuentro en noviembre, cuando se mida en Europa a Rusia y al propio equipo chileno en Sochi. De esta manera, Barreto podrá seguir probando jugadores y ajustando su idea de juego en poco tiempo.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile?

El choque está pactado para el 10 de octubre y tendrá un aforo limitado a 14 mil personas en La Florida, debido a que el Estadio Nacional está reservado por el Mundial Sub-20. Será la primera prueba oficial de Barreto con la selección mayor y un Clásico del Pacífico que llega cargado de condimentos por las novedades en las convocatorias.

