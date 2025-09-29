En medio de días difíciles para Alianza Lima, una nueva noticia vuelve a remecer todo Matute luego de que volvieran a la capital tras la derrota frente a Cienciano en el Cusco. Más allá del resultado adverso, la desesperación de un plantel con una urgencia de puntos llevó a que la ansiedad prime en el partido, sumando a eso el poco manejo que tuvo el juez principal derivaron en varias decisiones que afectaron al cuadro ‘íntimo’. Una de esas situaciones fue la expulsión de Carlos Zambrano, que una vez más dejó a su equipo con inferioridad en el campo.
Noticia en desarrollo...
