Christofer Gonzales dejó Sport Rosario y Salomón Libman le seguiría los pasos 

No va más. Los problemas económicos están pasando la factura a Sport Rosario. No solo Christian Adrianzen rescindió contrato con el cuadro huaracino. Le siguió los pasos Christian Gonzales , que se despidió del 'Canalla'. Pero no sería el único.

'Canchita', que tiene contrato con Colo Colo hasta el 2021, llegó a préstamo a Sport Rosario a inicios de año y por toda la temporada 2018. Pero la situación económica del cuadro huaracino hizo insostenible su permanencia. El exvolante de Universitario de Deportes podría retornar al cuadro chileno.



"Agradezco de todo corazón al pueblo huaracino por su apoyo y cariño hacia mi persona, espero que haya servido mi granito de arena en lo futbolístico y haber dado alegrías a ustedes. Les deseo lo mejor en búsqueda de sus objetivos trazados a mis compañeros, trabajadores e hinchas".

Se suma a la lista

​Christian Adrianzen, que tiene pie y medio en Alianza Lima, y Christofer Gonzales no son los únicos que dejan Sport Rosario. El arquero Salomón Libman anunció que este lunes podría rescindir contrato.



“Si es que no sucede nada extraño o aparece algo en el camino, este lunes estaré firmando la resolución de mi contrato con Sport Rosario”, dijo Libman a Ovación,pe.

Antes de la para del Torneo Apertura por el Mundial Rusia 2018, Sport Rosario se quedó en el cuarto lugar con 11 puntos, uno menos que el líder Alianza Lima.