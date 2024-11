Si bien Sporting Cristal aseguró su presencia como Perú 2 en la Copa Libertadores 2025, los hinchas no están nada contentos con el rendimiento del plantel en este 2024 en la Liga 1 Te Apuesto. En el Torneo Apertura, lo perdieron por diferencia de un gol ante Universitario, y en el Clausura, a pesar de haber acelerado para ganarlo —dependiendo también de los resultados de los ‘compadres’—, algunas derrotas en el tramo final esfumaron la posibilidad de sumar un título, algo que no logran desde 2020. Con este, ya son cuatro años en los que los fieles seguidores que asisten cada fin de semana al Alberto Gallardo a dejar su aliento cierran, una vez más, el año con frustración, viendo cómo el equipo no logra marcar una clara diferencia sobre los demás. A propósito de esto, Christofer Gonzáles se refirió al nivel del equipo bajopontino e hizo un pedido especial a los fanáticos celestes.

Si bien es cierto, ‘Canchita’ llegó a mediados de 2024 procedente de la ‘Tienda Crema’, su adaptación no fue nada inmediata. Sin embargo, logró luego ganarse un lugar en el once de Guillermo Farré, aunque su nivel mostrado no alcanzó el mismo que tuvo en 2022. A pesar de ello, se mostró feliz de regresar. “Terminó el torneo y muy orgulloso de vestir estos colores del equipo que amo, feliz de volver a casa y disfrutar cada juego con amor y pasión y buen futbol”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Luego, Gonzales habló sobre las nuevas metas que tiene con el club rímense para el 2025 y destacó a sus compañeros. “Me quedo con el gran equipo y grupo que tenemos y con las ganas que nos quedamos con nuestro objetivo final, pero esto continúa… no termina aquí. Vamos a trabajar duro para conseguir nuestros objetivos, de la institución y de nuestra gente. ¡Ya nos toca!”.

“Estoy convencido de este gran equipo y de la calidad de jugadores que hay ya que cuenta con una identidad muy marcada y con un valor importante generando grandes expectativas al hincha celeste”, precisó Christofer. Es importante mencionar que, tras su regreso al Rímac, el volante de Sporting Cristal disputó 12 partidos, acumulando 811 minutos en cancha, donde registró dos goles y dos asistencias.

Finalmente, Gonzales, consciente de la relación actual entre los hinchas y el club, cerró su declaración diciendo en su publicación que “gracias a toda la hinchada por su apoyo y por su exigencia que nos permite superarnos día a día. Solo les pido fe y confianza. Se vienen años buenos para nuestra gente”, concluyó. Cabe destacar que, Gonzáles tiene contrato con los bajopontinos hasta finales del 2026.

Christofer Gonzáles y su mensaje a los hinchas de Sporting Cristal. (Foto: Instagram).





Fernando Pacheco y su reflexión del 2024

“Fue una campaña rara; perdimos el Apertura por goles, hubo un cambio de técnico y eso movió un poco, pero encontramos al Cristal que siempre quisimos ver”, comentó el futbolista de 25 años, quien cumplió una nueva temporada con Sporting Cristal. Entre el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1, Pacheco disputó 16 partidos, pero solo fue titular en cuatro. Eso sí, marcó 3 goles (ante Cienciano, Universitario y Unión Comercio). “Me tocó estar afuera, trabajé de la mejor manera, pero pedí aportar con goles. Entramos a fase de grupos de manera directa y eso fue un objetivo cumplido”, agregó.

Tras quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada, Sporting Cristal aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores, representado al país con el cupo de Perú 2. Los celeste alcanzaron 74 puntos, quedando solo a dos unidades de Universitario, que se coronó como bicampeón nacional. Fernando tiene contrato con el club hasta el final de la temporada 2025 y su continuidad podría darse, teniendo en cuenta los últimos partidos de la Liga 1.

El extremo fue formado en la institución celeste y su debut como profesional sucedió en el año 2016, alargando su estadía hasta el 2020, cuando tuvo la oportunidad de partir a Fluminense de Brasil. Las lesiones no le permitieron despegar en el Brasileirao, por lo que volvió al país en el año 2022 para jugar nuevamente por los cerveceros. Su pase fue comprado por Sporting Cristal, pero fue prestado a Emmen de Países Bajos. Con poco éxito, regreso para jugar por Deportivo Municipal y Cienciano. Ya en el 2024, se instaló nuevamente en el Rímac, ampliando su vinculo hasta finales del 2025.

Fernando Pacheco sobre Sporting Cristal. (Video: Entre Bolas)





El primer ‘gran’ refuerzo de Sporting Cristal 2025

Ya enterados de la posible salida de González, Sporting Cristal está en negociaciones para fichar a Misael Sosa, delantero de 22 años del Deportivo Maipú, quien ha tenido una destacada temporada en la Primera Nacional de Argentina. En 34 duelos jugados, anotó 11 goles y brindado tres asistencias, con un promedio de 81 minutos por encuentro y más de 2.700 minutos disputados en el torneo.

Sosa es un atacante de 1.70 metros, reconocido por su velocidad, regate y capacidad para definir frente al arco rival. Además, tiene un buen disparo de media distancia, habiendo anotado nueve de sus goles con jugadas de campo, uno de tiro libre y otro de penal. Su versatilidad le permite jugar como enganche o extremo derecho, siendo especialmente desequilibrante cuando actúa como extremo.





