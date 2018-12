Christofer Gonzales todavía no resuelve ve su futuro. El volante es pretendido por Universitario de Deportes y Melgar también lo quiere retener. Lo concreto es que busca continuidad y por eso no quiere retornar a Colo Colo, dueño de su pase.

"Me interesa tener continuidad. Una decisión personal que he podido tomar es buscar nuevos aires y no regresar nuevamente a Colo Colo. Va a primar lo futbolístico, lo económico vendrá más adelante, lo futbolístico es lo primordial", dijo en RPP.

Más tarde en una rueda de prensa, habló de Universitario de Deportes. "Vamos a ver qué pasa. Gracias a Dios tuvimos una buena temporada y hay ofertas. Voy a tener que ver y definir y buscar lo que sea mejor para mí", dijo.

Christofer Gonzales está buscando continuidad porque una de sus metas es ser considerado en la lista de Ricardo Gareca para la Copa los amistosos y la Copa América de Brasil que se disputará en 2019.