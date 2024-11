Son contados los compatriotas que juegan en las competencias más exigentes del mundo. Este es el caso de Alberto Velásquez, delantero peruano-finlandés de 16 años que debutó este martes en la UEFA Youth Champions League, el máximo torneo de clubes Sub 19. Fue titular en el encuentro entre su equipo, Midtjylland, y el Niedercorn. El atacante fichó en el pasado mes de julio por el club de Dinamarca y cada vez se afianza más en el equipo juvenil. Por supuesto, no se detendrá hasta llegar a la Primera División.

Velásquez, de padre peruano, es uno de los prospectos más importantes para la Selección Peruana, aunque aún no está totalmente convencido y prefiere seguir vinculado a Finlandia, el país de su madre. Luego de destacar en los entrenamientos y en los partidos -por ejemplo, en agosto marcó un póker en el 7-0 sobre AC Horsens, por la DBU Liga U17-, fue considerado en el plantel que juega la Champions juvenil. En su debut, su equipo venció por 5-0 a Niedercorn.

Alberto, quien dio el salto al FC Midtjylland luego de una buena temporada en el FC Honka de la Tercera Division de Finlandia, tiene una gran habilidad de cara al arco y sabe anotar goles de diferentes formas posibles. Pese a su corta edad, tiene características que le permitieron dar el salto al fútbol danés. Es otro gran talento peruano que está en el mundo, pero todavía no hay una decisión sobre su participación en la Blanquirroja.

No es el primer peruano que debuta en la presente edición de la UEFA Youth Champions League: Felipe Chávez, jugador del Bayern Múnich, se estrenó en el triunfo por 1-0 sobre el Aston Villa de Inglaterra en octubre. Jugó de extremo y ayudó a su equipo a lograr la victoria. Cabe mencionar que Chávez sí está convocado a la Bicolor Sub 20, que se está preparando en la Videna para afrontar el Campeonato Sudamericano de la categoría en 2025.

¿Qué pasó con Alberto Velásquez en la Bicolor Sub 15?

Alberto Velásquez ya tuvo una primera experiencia en la Selección Peruana Sub 15, pero esta no fue de las mejores según lo relatado por su padre, Luis Velásquez, en ATV Deportes. El papá aseguró que está decepcionado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la poca hospitalidad que tuvieron con él y su hijo, durante un viaje que hicieron a nuestro país como parte de la preparación del seleccionado que participaría en el Sudamericano de la categoría, a mediados del 2023.

“Yo fui con la idea de apoyarlo porque tenía un partido con Argentina. Era su última prueba porque después venía el Sudamericano, en el que también íbamos a participar. Yo llegué y primero intenté comunicarme con ‘Chemo’ (Del Solar), que estaba con la Selección Sub-20. Después intenté hablar con el amigo, el encargado de logística, pero miraba el teléfono y no respondía”, declaró, culpando al gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, Franco Navarro Mandayo.

“Me alquilé una habitación de hotel a esperar que me respondan. Llegaron los partidos amistosos con Municipal y hablé con ‘Chemo’ para explicarle lo que había gastado y necesitaba que me repongan. Él me dijo que se encargaba del aspecto deportivo y que el que movía todo era Franco Navarro. A mí me habían prometido que se iban a hacer cargo del alojamiento y los alimentos, de los dos, porque un niño no va a llegar todo. Lo llamo y me dice que en una semana. Han pasado seis meses”, lamentó.





TE PUEDE INTERESAR