Tras lograr el bicampeonato, los festejos en Universitario de Deportes continuarán hasta este sábado, día en el que, junto a su hinchada en el Monumental, celebrarán a lo grande su nueva estrella en el año del centenario. Sin embargo, la directiva merengue no pierde tiempo y ya alista su proyecto deportivo 2025, donde tienen el reto de lograr el tricampeonato y, por supuesto, avanzar lo más lejos posible en la Libertadores. Tomando en cuenta este escenario, Fabián Bustos se refirió a Segundo Portocarrero, cuyo contrato finaliza a fines de este año.

El estratega argentino aseguró que el carrilero ecuatoriano se adaptó de manera correcta en su 3-5-2. “Yo no tengo dudas de que Segundo Portocarrero en este fútbol puede seguir marcando diferencia. Pasó un período de adaptación, a nosotros nos ayudó mucho, tuvo una muy buena temporada. Estoy conforme con lo que hizo, creo que cada vez se fue adaptando mejor, no solamente a sus compañeros, sino a la forma de jugar y este fútbol a él le ha venido bien porque creo que puede seguir creciendo”, señaló en ‘Studio Fútbol’.

Asimismo, indicó que más allá del aporte de Portocarrero por la banda izquierda -donde llegó a turnarse con Nelson Cabanillas-, el logro del bicampeonato es mérito de todo el equipo: “Realmente siento que acá (en Universitario de Deportes) colaboró, obviamente no fue el más importante, pero sí creo que aportó su granito de arena para que seamos lo que seamos hoy”.

Si bien es cierto, su presencia aún no está asegurada para el próximo año; durante el 2024, jugó 39 partidos entre la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Libertadores, además de brindar una asistencia. Eso sí, en estas semanas, en tienda merengue definirán su futuro, pero Bustos manifestó que “Porto hizo una gran temporada, el primer torneo lo jugó casi todos los partidos. Su continuidad es un análisis que se tiene que hacer con Jean Ferrari, su equipo de trabajo, secretaría técnica. Después hay que ver el tema de los cupos, la reglamentación no está tan clara. Este año se podía usar a 6 extranjeros y ahora se está comentando que podría bajar. Y hay cuatro jugadores extranjeros que tienen contrato ya con el club, entonces, ahí está. Es un tema de análisis más profundo”.

Por otro lado, el estratega de la ‘U’ se refirió a la temporada de Portocarrero durante su paso por la LigaPro. La prensa ecuatoriana fue crítica en su momento cuando el corrillero estaba en Barcelona SC, especialmente tras la derrota en la final de 2020. Sin embargo, Fabián Bustos señaló que, de haberlo tenido bajo su mando en esa temporada, su rendimiento habría sido diferente y la percepción sobre él en el país norteño no sería la misma.

“En Ecuador no siento que no haya rendido; él hizo su chamba de la mejor manera, pero el equipo no consiguió objetivos, por eso no siempre sobresalen los jugadores. Es un poco el momento del equipo. Si seguramente Portocarrero hubiera compartido el 2020, año en el que fuimos campeones, obviamente la mirada del hincha, del comunicador sería distinta porque se le vio en un año en el que perdimos una final y no se terminó de consolidar. Equipos como Barcelona o Universitario mismo tienen una presión extra, más acá porque es extranjero”, explicó.

La ‘joya’ que Fabián Bustos siempre quiere en su ‘11′

Además, este martes, el DT del club de Ate también habló para RPP sobre su presente con la institución merengue y el reciente logro del bicampeonato en el año del centenario. Sin embargo, cuando le consultaron sobre las piezas clave en su once ideal, destacó la presencia de Andy Polo por la banda derecha, señalando que el futbolista peruano es su “debilidad futbolística”.

“Me van a poner en un problema con todos. Yo estoy agradecido con todos los jugadores, pero siempre como en cualquier familia tenemos nuestros gustos. Flores es un crack, Aldo Corzo es un líder, los centrales cabecean y sacan todo; Romero y Britos en el arco; Rivera tuvo unos momentos muy buenos, pero mi jugador, y acá se van a enojar todos, es Andy Polo. Cuando Andy está bien, nosotros volamos. Se complementa bien con todos. Si fuera el presidente y tuviera que comprar a un jugador, sería él. Andy es una debilidad futbolísticamente para mí”, manifestó el argentino.

¿Se marchan de Universitario de Deportes?

Sebastián Britos, quien termina contrato en 2024, llegó para tomar la posta que dejó José Carvallo y cumplió con las expectativas. Contabilizando la Liga 1 y la Copa Libertadores, disputó 33 partidos, recibió 22 goles y mantuvo su valla invicta en 17 oportunidades. Según pudo conocer Depor, en Universitario ya trabajan en su renovación. Durante la celebración en Andahuaylas, el propio guardameta se sinceró: “Es el club más grande en el que he jugado. Me encantaría quedarme y espero poder devolverle lo que me han brindado en la cancha por mucho tiempo”.

Entre los nombres que tienen todo para seguir en la ‘U’, está el de Aldo Corzo, quien llegó al club en 2017 y su última renovación se dio a finales de 2021, con un contrato que finaliza este año. Fue uno de los mejores de la temporada, es fijo en la línea de tres, está identificado con la institución y es el capitán, por lo que pronto se cerrará su continuidad. Lo mismo con José Rivera, que este año anotó nueve goles en la Liga 1 y dos en la Copa Libertadores; el ‘Tunche’ tiene una propuesta para firmar por dos campañas más.

Por otra parte, la historia es muy distinta con elementos como Nelson Cabanillas, Hugo Ancajima, Segundo Portocarrero, Yuriel Celi, Edison Flores y Marco Saravia. 'Caba' y 'Porto', por ejemplo, están en evaluación y Fabián Bustos lo definirá junto al área deportiva. Del mismo modo, según pudo conocer Depor, el 'Orejas' le comunicó a la directiva que no seguirá y lo más probable es que vuelva a Atlas, donde todavía tiene vínculo hasta 2025. En cuanto a Celi, su cesión finaliza este año y por ahora todo hace indicar que regresará al Hull City. Por último, Saravia no seguiría para el año que viene.





