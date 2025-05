Una derrota impactó a muchos que, en el Estadio Alejandro Villanueva, pensaron que verían reflejado en el marcador los resultados del buen momento que venían pasando con los constantes logros en Copa Libertadores. Pero todo se tornó en un amargo sentimiento, no solo por una derrota estrepitosa frente a Cienciano, si no porque todos en Alianza Lima sintieron injusto las decisiones arbitrales que se tomaron en algunos momentos. Ante esto, algunos futbolistas del ‘Papá’ también se pronunciaron sobre el tema dando un punto de vista diferente.

La expectativa era alta, por todo lo que se comentó en la previa del duelo en donde llegaría incluso un Christian Cueva para volver a pisar Matute y cumplir con su tarea y marcar el gol del triunfo. Sin embargo, más allá del resultado, las miradas apuntaron al arbitraje, cuestionado por decisiones clave que, según el plantel íntimo, terminaron influyendo en el desenlace.

Desde el otro lado de la cancha, en el vestuario de Cienciano, el ambiente era distinto. Aunque los reclamos de Alianza Lima no se hicieron esperar en los medios de prensa, los jugadores del ‘Papá’ también dieron su opinión sobre el arbitraje. Para ellos, la polémica no debía desviar la atención de lo más importante: el juego. Así lo dejó claro Alexi Gómez, uno de los más experimentados del plantel cusqueño.

“Es que nosotros, o básicamente en lo personal, yo no me enfoco tanto en los árbitros, ese tema nunca me ha gustado opinar, pero ya es bastante… se escucha bastante rumor, bastante queja de los árbitros”, comentó Gómez tras el partido, recordando también que en situaciones anteriores ellos han sentido incomodidad respecto a decisiones tomadas en su contra.

Cienciano venció 1-0 a Alianza Lima con GOL de Christian Cueva. (Cienciano)

Por lo que agregó: “A nosotros nos pasó también en el partido pasado con Alianza Universidad, si no me equivoco, pero bueno, esas son decisiones de ellos, son seres humanos, se pueden equivocar y nosotros nos preocupamos en jugar y ellos en dirigir, así que no podemos hablar ni bien ni mal de su trabajo y que opinen los que tengan que opinar de los árbitros”.

Por su parte, Carlos Garcés, delantero del conjunto imperial, defendió la decisión arbitral y se mostró sorprendido por las quejas del rival. “No sé, la verdad. Estaba viendo la reprise ahora y fue un penal claro. No sé de qué se estaría quejando la gente, pero bueno, eso lo digo yo, ya lo juzgan ustedes”, afirmó el goleador.

La polémica arbitral, sin embargo, promete seguir dando de qué hablar. En redes sociales, los hinchas de Alianza Lima no tardaron en compartir videos, capturas y análisis de las jugadas más controvertidas, mientras que en Cienciano el foco ya está puesto en su próximo rival de Copa Sudamericana.

Aunque las críticas al arbitraje no son nuevas en el fútbol peruano, este último episodio vuelve a encender el debate sobre el uso del VAR y la necesidad de mayor profesionalismo en las decisiones arbitrales. Mientras tanto, el campeonato sigue su curso y los protagonistas, pese a las polémicas, prefieren que la pelota siga rodando.

Alianza Lima vs. Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura. (Foto: Julio Reaño / GEC)

