A pesar de haber sufrido en las últimas llaves con rivales de alto impacto, España ya aseguró su clasificación a la primera semifinal del Mundial 2026, tras superar en los 90 minutos a Bélgica. Pasaron 16 años desde la última vez en la que la ‘Furia Roja’ logró alcanzar estas instancias, pero el rival que tendrán en frente será uno de los grandes favoritos a coronarse campeón nuevamente: Francia. Sumado a ello, la disputa por el que será el nuevo “rey del fútbol” también surge en el duelo entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, por lo que el atacante español no dudó en lanzar una advertencia.

El combinado dirigido por el técnico Luis de la Fuente logró dar un paso gigantesco hacia el ansiado título mundialista gracias a un agónico tanto de Mikel Merino a los 88 minutos. Este triunfo instaló a la escuadra ibérica entre los cuatro mejores del certamen, donde deberá medir fuerzas ante el poderío galo en un encuentro que ya es catalogado por todos como una verdadera final anticipada.

Frente a este colosal desafío futbolístico, la joven estrella del Barcelona reconoció públicamente que no existe ningún tipo de temor en el vestuario hacia el equipo comandado por Didier Deschamps. Muy por el contrario, el hábil extremo evidenció una enorme ansiedad y motivación por saltar al campo, dejando en claro que este choque era el escenario que esperaban desde el arranque de la competición.

España vs. Bélgica. (Foto: Getty Images)

“Con muchas ganas. Yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas de que llegara”, reconoció el atacante. Demostrando una madurez sorprendente para su edad, añadió con firmeza: “Somos las dos mejores selecciones del Mundial, pero sin ningún miedo. Creo que, si alguien puede ir con seguridad contra Francia, somos nosotros”.

El jugador también se animó a brindar un breve análisis táctico sobre la postura que espera de su próximo rival. “Espero un equipo que venga a por nosotros, pero no durante todo el partido. Creo que no hay ninguna selección que nos vaya a jugar al uno contra uno por todo el campo. Sabemos que Francia tiene jugadores de muchísima calidad”, detalló el delantero.

A pesar de la jerarquía física francesa, el extremo reafirmó la identidad de la ‘Roja’ y dejó un potente aviso. “Nosotros jugaremos como sabemos e intentaremos tener el balón. Ningún equipo nos ha jugado de tú a tú. Todos se quedan atrás contra nosotros. Si Francia tiene que temer a algún equipo, es a España”, indicó.

España eliminó a Francia en la última edición de la Nations League, también en semifinales. (Foto: Getty Images)

Consultado sobre su sequía anotadora en el certamen, el atacante descartó sentir presión individual y priorizó el éxito colectivo recordando sus recientes logros. “No me frustra no marcar. Gané la Eurocopa marcando un gol. Mientras gane el Mundial nadie en esta sala me va a decir ‘no has marcado’”, sentenció.

Finalmente, la figura española aprovechó la conferencia para enviarle un emotivo mensaje de agradecimiento y aliento a toda su afición. “Estamos todos muy contentos e ilusionados. Ya estamos en semifinales, estamos a dos pasos. Que confíen en nosotros, vamos a dejarlo todo. Que sigan confiando, que disfruten ahora de haber pasado a semifinales y nos vemos en cuatro días”, concluyó el jugador.

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