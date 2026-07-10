Universitario de Deportes sigue moviéndose en el mercado de pases y uno de los nombres que tomó fuerza en las últimas horas es el de Juan Manuel Requena, volante argentino de 27 años que milita en Unión La Calera de Chile. El mediocampista aparece como una de las principales opciones del club crema para reforzar la zona central del equipo en el segundo semestre, en una búsqueda que responde a la intención de sumar variantes para el Torneo Clausura.

El interés por Requena no es casual. Desde hace varios días, Universitario viene trabajando en la llegada de un volante de contención extranjero, una necesidad que fue trasladada por el comando técnico para fortalecer la primera línea del mediocampo. En ese escenario, el nombre del futbolista argentino comenzó a posicionarse con fuerza y hoy es uno de los perfiles más avanzados dentro de la planificación merengue.

Se trata de un pivote o volante de contención, acostumbrado a moverse por delante de la línea defensiva y con funciones de recuperación, equilibrio y salida limpia desde el fondo. Es un mediocampista de corte más táctico que ofensivo, con capacidad para ordenar el bloque y sostener el ritmo del equipo en la mitad de la cancha, una característica que encaja con el tipo de futbolista que Universitario busca para esa posición.

Juan Manuel Requena con Messi. (Foto: Newells)

Requena nació el 24 de enero de 1999 en Arroyo Cabral, Argentina, y se formó en las divisiones menores de Newell’s Old Boys. Si bien no logró asentarse en el primer equipo rosarino, su carrera se fue construyendo en distintas experiencias dentro del fútbol argentino, sobre todo en clubes del ascenso, donde sumó minutos, rodaje y regularidad antes de dar el salto al exterior.

A lo largo de su trayectoria pasó por equipos como Brown de Adrogué, Estudiantes de Caseros, San Martín de San Juan, Santamarina, San Telmo y Atlanta, todos dentro del fútbol argentino. Ese recorrido le permitió adquirir experiencia en torneos muy competitivos y consolidarse como un volante de trabajo, despliegue y oficio, algo que hoy aparece como uno de sus principales respaldos en este momento de su carrera.

Juan Manuel Requena. (Foto: Deportivo Táchira)

Su primera experiencia internacional llegó en Deportivo Táchira de Venezuela, antes de recalar en Unión La Calera de Chile, club al que llegó en 2026 y donde actualmente se encuentra. En el equipo chileno ha sumado continuidad durante la temporada y, justamente por eso, Universitario lo ve como un futbolista que podría llegar con ritmo de competencia para meterse rápido en la dinámica del plantel crema.

Juan Manuel Requena. (Foto: Unión La Calera)

En cuanto a la negociación, el panorama es favorable para Universitario. La idea del club es avanzar por su incorporación con un vínculo de dos temporadas, aunque para ello todavía debe resolverse su situación con Unión La Calera. La dirigencia merengue trabaja en destrabar su salida y cerrar la operación en los próximos días, en una gestión que ha tomado impulso por el visto bueno del comando técnico.

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