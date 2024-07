En el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Cienciano vs. ADT chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, este domingo 21 de julio. El partido, que será trascendental para ambas escuadras que vienen de ganar y buscan seguir en esa senda para seguir posicionándose en los primeros lugares, arrancará a las 6:00 de la tarde (hora local y peruana). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Liga 1 MAX. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Cienciano se presenta al duelo con alto ánimo tras un debut prometedor, donde logró una victoria de 2-1 sobre Comerciantes Unidos como visitante. El equipo cusqueño encaró el encuentro de tú a tú en el estadio Municipal Germán Contreras Jara, destacándose con un doblete de Carlos Garcés, lo que les permitió cosechar sus primeros tres puntos del Clausura.

Ahora, el equipo se encuentra con la mira puesta en continuar su racha ganadora en su casa. Sin embargo, bajo la dirección de Óscar Ibáñez, también están atentos a su posición en el acumulado, donde compiten por un boleto a un torneo internacional. Actualmente, ocupan el sexto puesto con 29 enteros, manteniendo vivas sus posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores o, en su defecto, alcanzar un lugar en la Sudamericana.

En la vereda del frente, ADT también llega con muchos ánimos luego de derrotar en el estadio Unión Tarma por 3-1 a uno de los favoritos de llevarse el Clausurea: Sporting Cristal. EL cuadro de la región Junín es uno de los que mejor desempeño a tenido en lo que va de la Liga 1.

Los tarmeños son rivales directos para los cusqueños, ya que el representativo celeste actualmente se sitúa en la quinta casilla de la clasificación general con 31 puntos, ligeramente por encima del conjunto imperial, lo que convierte este enfrentamiento en crucial. Es importante destacar que en su primer juego en el Apertura, finalizó con un empate (1-1).

Cienciano: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 13/07/2024 Comerciantes Unidos 1-2 Cienciano Liga 1 27/05/2024 Unión Comercio 1-1 Cienciano Liga 1 20/05/2024 Cienciano 0-0 Universitario Liga 1 13/05/2024 Alianza Atlético 0-1 Cienciano Liga 1 3/05/2024 Cienciano 1-1 César Vallejo





ADT: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 12/07/2024 ADT 3-1 Sporting Cristal Liga 1 26/05/2024 Sport Boys 1-0 ADT Liga 1 19/05/2024 ADT 2-0 Comerciantes Unidos Liga 1 10/05/2024 Unión Comercio 2-2 ADT Liga 1 3/05/2024 ADT 2-0 Unviersitario

¿A qué hora juegan Cienciano vs ADT?

Cienciano enfrentará a ADT el domingo 21 de julio, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024. El inicio del encuentro está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina y Uruguay a las 8:00 p.m.; en Chile, Paraguay y Venezuela a las 7:00 p.m.; mientras que en México a las 5:00 p.m.

¿En qué canal ver Cienciano vs ADT?

Cienciano vs ADT será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro. No te lo puedes perder.

¿Dónde juegan Cienciano vs ADT?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR