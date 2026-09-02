El clásico cusqueño disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega no terminó con el pitazo final. Tras la victoria por 1-0 de Cusco FC sobre Cienciano, el foco de atención se trasladó fuera del terreno de juego debido a un fuerte cruce de declaraciones entre los entrenadores Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, quienes encendieron la polémica con acusaciones cruzadas y duros ataques personales.

El director técnico del ‘Papá’, Horacio Melgarejo, fue el primero en alzar la voz para denunciar una supuesta provocación por parte de su colega camino a los vestuarios. “Subiendo la escalera, Rabanal pasó diciendo “griten ahora, hijos de p..., festejen ahora hijos de p...”, yo creo que Javier se equivocó”, aseguró el DT de Cienciano visiblemente molesto por la actitud del técnico rival.

Lejos de dejar el tema en un mero incidente, Melgarejo decidió cuestionar el recorrido de Rabanal en el fútbol peruano, recordando su paso por Universitario de Deportes. “Él tiene que entender que él empezó eufórico así en la ‘U’ y después por jerarquía, por capacidad y, por sobre todas las cosas, que hay que tener huevos para dirigir la ‘U’, no le alcanzó”, sentenció el técnico del cuadro rojo.

Para cerrar su descargo, el entrenador de Cienciano volvió a contraatacar. “Él tiene que tener un poquito más de cuidado, porque la ciudad de Cusco le dio la posibilidad de meterse otra vez en el fútbol peruano”, remarcó Melgarejo.

Cusco FC oficializó a Javier Rabanal luego de su paso por Universitario de Deportes. | Foto: Prensa FC Cusco

La respuesta de Javier Rabanal no tardó en llegar, minimizando las palabras de su colega y desmintiendo categóricamente la versión de los hechos expuesta tras el compromiso. “Vi las declaraciones de Horacio, él es una persona así de peculiar, ¿no? No tengo mucho más que añadir. Él tiene su opinión acerca de lo que ocurrió en el final, yo sé lo que ocurrió en el final, no tiene que ver mucho con lo que él cuenta”, afirmó el DT de Cusco FC.

Rabanal continuó su defensa argumentando que el plantel del ‘Papá’ no debió reaccionar a sus festejos. “Quizás no debieron meterse en nuestra celebración, eso lo primero. Y del resto, poco más que decir porque incluso se ha mentido en otras etapas de mi carrera y la verdad está en Transfermarkt, tú pones en Transfermarkt Horacio Melgarejo y luego pon Javier Rabanal y ahí está la verdad del fútbol”, señaló el nacido en España.

El estratega del cuadro dorado cerró su contraataque lanzando un dardo directo a la falta de continuidad de Melgarejo al frente de un equipo. “Quizás es la primera vez que está más de 20 partidos en un sitio y tiene que aprender a lidiar con la prensa y a no llamar la atención, que a lo mejor es lo que él necesita”, apuntó sin rodeos.

De esta manera, el caliente derbi cusqueño dejó secuelas más allá de la victoria de Cusco FC en el marcador. La rivalidad entre ambos clubes suma así un nuevo capítulo cargado de tensión, marcado por la guerra de declaraciones entre dos banquillos que no se guardaron nada tras el pitazo final.

Horacio Melgarejo está suspendido en la Liga 1 y solo puede dirigir desde el banco en Copa Sudamericana. (Foto: Jax Latin Media)

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