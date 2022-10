Cienciano vs Sport Huancayo chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1, en un encuentro que promete muchas emociones desde el primer minuto. El ‘Papá' saldrán en busca de la victoria, con el objetivo de seguir escalando en la tabla de posiciones. Conoce los canales y horarios de este partidazo.

El elenco cusqueño llega a este encuentro tras haber empatado 2-2 ante Melgar en condición de local. Los dirigidos por Vigevani jugaron un partido parejo, en el que ambos elencos alternaron dominios. Con este resultado, se ubican en el séptimo lugar del certamen con 19 puntos, obtenidos en 12 partidos disputados.

Cienciano vs. Sport Huancayo está programado para este martes 04 de octubre desde las 5:30 p.m. (hora peruana). No hay un canal encargado de la transmisión debido a que los derechos de localía del equipo ‘albo’ no llegaron a un consenso en el inicio de la Liga 1. Sin embargo, podrá seguir el minuto a minuto a través de esta nota.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Por su parte, Sport Huancayo viene de vencer por 2-1 a Deportivo Municipal en condición de local. Los de Bermúdez disputaron un gran partido, en el que se mostraron efectivos de cara al arco. Con esta victoria, se ubican en el octavo lugar del certamen con 18 unidades, obtenidos en 12 duelos jugados.

Cabe resaltar que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron, el encuentro terminó igualado (3-3). Ahora, tanto el ‘Papá' como el ‘Rojo Matador’ buscará a como dé lugar la victoria, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan seguir escalando en la tabla de posiciones.





