Cuando hablamos de presentes en el fútbol, este se ve evaluado por diversos aspectos a nivel profesional. Jhilmar Lora es uno de los jugadores que perdió el titularato en Sporting Cristal para este 2022 y ha tenido pocas apariciones en el Torneo Clausura 2022 (registra 1 190 minutos en el torneo local). Sin embargo, el defensa se pronunció sobre su presente y también mencionó que no le cierra la puerta a nada para el próximo año.

“Yo estoy seguro de que voy a revertir este mal momento en lo personal y voy a tener el buen rendimiento que venía teniendo. Tengo que pelear el puesto con Johan Madrid como lo he venido haciendo. El hecho de no saber si voy a ser titular hace que me esfuerce cada día más. Si es que me toca estar, que me agarre lo mejor preparado posible”, aseguró el defensor de 21 años a RPP Deportes.

Ante la posibilidad de cambiar de camiseta en el plano local o también emigrar al extranjero, el defensor no se mostró esquivo a la idea, pero aclaró que tiene que reforzar el trabajo si quiere apuntar hacia este objetivo. En la temporada actual, se habló sobre un posible fichaje por Alianza Lima.

“A quién no le gustaría salir. Hay que trabajar para poder lograr eso. Debo encontrar mi mejor nivel para así buscar una oportunidad afuera. Igual, yo soy muy profesional y no le cierro las puertas a nadie”, finalizó el lateral que no goza de la misma continuidad que en la temporada 2021.

Sporting Cristal y lo que resta en la Liga 1

Sporting Cristal es uno de los candidatos a quedarse con el Torneo Clausura 2022 en la Liga 1. El cuadro celeste se ubica en el primer lugar con 28 puntos, por encima de Alianza Lima y Atlético Grau (ambos ocupan el segundo lugar). Ahora, los dirigidos por Roberto Mosquera se enfrentan ante Ayacucho FC en condición de visita, por la fecha 14.

Culminada esta jornada, se medirá ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional de Lima. Luego se verán las caras ante Sport Boys, como visitantes. Atlético Grau es el antepenúltimo rival y será en condición de local. Alianza Atlético, por su parte, lo recibirá en el penúltima jornada; mientras que Mannucci será con el que cierre su participación en el Clausura.





