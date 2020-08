El fútbol femenino siempre presente. Cindy Novoa, futbolista de Universitario de Deportes, y Steffani Otiniano, del Minas Icsep de Brasil, fueron las invitadas de honor en El Tridente Depor y se vacilaron con nuestros conductores. Eso sí, también se dieron tiempo de hablar del balompié femenil en el Perú.

“El tema es muy particular ya que la FIFA publicó el monto de dinero que mandaron. No sé qué están esperando para distribuir eso. El problema no es el dinero, solo falta gente con ganas, que le guste y apoye al fútbol femenino. Con el regreso del masculino, que esperamos que le vaya bien a los chicos, esperamos tener la oportunidad”, dijo Cindy Novoa.

La volante contó algunos problemas cuando la ‘U’ aplicó el régimen de suspensión perfecta hace algunos meses. “Como no existe una agremiación para las chicas, no tuvimos a nadie quien nos respalde cuando nos sacaron. Cuando le hicieron a los chicos, la SAFAP se metió y vio todo ese tema. En nuestro caso no fue así”, reveló.

Ambas, compañeras en la selección femenina de los recientes Juegos Panamericanos, también hablaron sobre la falta de igualdad en el fútbol de ambos sexos. “No les iba a decir (a algunas autoridades) que gano mis 500 o 600 soles. Un jugador de fútbol masculino cumple con toda la plantilla del femenino y somos 20 chicas. Había un proyecto muy bonito, descentralizado, pero se paró por la pandemia”, comentó la volante de la ‘U'.

Por otro lado, Steffani Otiniano, quien se fue a Brasil por primera vez en 2014, comparó al fútbol de ese país y Perú. “Aquí las futbolistas tienen un talento increíble. Además, la mayoría solo se dedica a jugar al fútbol, porque los clubes le dan todo. Así, solo deben entrenar, alimentarse bien y dormir a sus horas”, contó.

Finalmente, Novoa contó cómo ve a la selección peruana femenina. “No somos últimas, pero estamos penúltimas. Solo hemos tenido una competencia (Lima 2019), no samos más adelante cómo será. Considero que la futbolista peruana ha mejorado. Con el ‘profe’ Doriva hay un proyecto, explicó, mientras Otiniano pedía que se trabaje desde las bases para tener un futuro prometedor.