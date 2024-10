Este parón por las Eliminatorias 2026 llevó a los equipos de la Liga 1 a aprovechar el tiempo de entrenamiento, afinando los últimos detalles para sus próximos duelos en la recta final del Torneo Clausura. Sin embargo, en algunos casos, algunos clubes tuvieron novedades, como fue el caso de ADT, que anunció a un nuevo entrenador: Claudio Biaggio. Recientemente, el técnico argentino concedió una entrevista a L1 MAX, en la que hizo una revelación interesante sobre su pasado como futbolista: en su momento, Universitario de Deportes lo quiso entre sus filas. ¿Cuáles fueron los factores que limitaron su llegada?

El ‘Pampa’ reveló que se pusieron en contacto con él para que se vista con la camiseta crema. “Si tuve la oportunidad de estar dos o tres veces en carpeta con distintos entrenadores que me han llamado, para poder vestir la camiseta de Universitario, pero las cosas no se dieron. En una oportunidad estuve muy cerca, pero finalmente no llegué y me fui a Oriente Petrolero”, señaló en un inicio el argentino. Asimismo, agregó. “Luego recuerdo que en Libertadores enfrenté a la Universitario (en el 2003), pero no se dio”.

Biaggio indicó que le hubiera gustado jugar en un club peruano. “Venir a Perú me hubiera gustado mucho. Por algo no se dieron de acuerdo los clubes, entonces me quedé donde estuve en San Lorenzo. Lamentablemente no se dio”. El panel del programa le consultó sobre lo que sabe de la ‘U’, su próximo rival en el Clausura. “Cuando uno tiene trabajo, empiezas a mirar diferentes equipos; equipos importantes. Entonces, cuando hay la posibilidad, miras los partidos y ves la calidad de jugadores que tienen, la fuerza, la gente que lleva, cómo es el estadio y a mí ya me tocó enfrentarlos y sé lo difícil que es. Ahora que es puntero y le va bien de local, había esa posibilidad de poder venir a un equipo peruano como es el ADT, sé el presente de Universitario, un equipo fuerte y que parece que te va a latigar pero la jerarquía de sus jugadores te cambia el resultado”, precisó.

Por otro lado, el estratega se animó a hablar sobre lo que será esta fecha doble de las Eliminatorias, donde Perú jugará, así como también su país, Argentina. “Las eliminatorias son muy complicadas. Me ha tocado como jugador cuando estuve en la selección, porque son partidos difícil con Perú, Colombia y Ecuador”, comentó. Por otro lado, habló sobre el presente de Jorge Fossati con la Bicolor. “Hoy Perú está en un proceso con un técnico que me ha dirigido, sé la mentalidad que tiene y es un entrenador muy convencido de lo que quiere mostrar. Va ser un partido muy complicado para ambas selecciones. Perú tiene que empezar a ganar porque está mal en la tabla, pero es una selección que en los últimos años tienen una identidad. Va ser un partido lindo para ver”, recalcó.

Es importante señalar que Biaggio vistió la camiseta de clubes como San Lorenzo, Belgrano y Peñarol. También logró emigrar al viejo continente para jugar en la Ligue 1, sin olvidar mencionar que fue fichado por el Avispa Fukuoka del campeonato japonés. Ahora, su primer desafío como entrenador de ADT será un amistoso contra Alianza Lima el próximo 12 de octubre en la ciudad de Tarma, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana).

Para este encuentro, se prevé una intensidad moderada para minimizar el riesgo de lesiones. Ojo, los blanquiazules se encuentra en la segunda posición del Clausura con 27 puntos, a solo tres del líder Universitario de Deportes. Por su parte, el club tarmeño se encuentra en la undécima posición con 16 unidades en esta segunda parte del torneo. Sin embargo, en la tabla acumulada ocupa el séptimo lugar, lo que actualmente lo clasificaría a la próxima Copa Sudamericana.





¿Qué se le viene a ADT?

Tras la pausa en la Liga 1 por la fecha doble de octubre de las Eliminatorias, ADT visitará a Universitario el sábado 19 de octubre, con inicio a las 7:30 p.m. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DirecTV (DSports) y DGO.

Si bien no están peleando por el Torneo Clausura, el cuadro tarmeño necesita mantener en puestos de clasificación a torneos internacionales. Tras este compromiso contra Universitario, ADT tendrá tres finales más para asegurar sus pretensiones: recibe a Unión Comercio y juega ante Comerciantes Unidos de visita. El cierre será ante Sport Boys, en condición de local.









