La situación compleja de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026 (últimos de la tabla y con apenas tres puntos) es consecuencia de muchos factores, y uno de ellos es el fallido recambio generacional y, claro, las pocas opciones de reemplazo. Es un efecto en cadena de un problema que va mucho más allá y que tiene diferentes aristas. Desde la etapa formativa de los jugadores (el fútbol de menores), las oportunidades que le dan los clubes de la Liga 1 a los más jóvenes y el reto de la consolidación a nivel profesional. Sin duda, lo sufrimos cada vez que hay algún Sudamericano Sub 17 o Sub 20, con futbolistas que muchas veces se terminan perdiendo en el sueño de debutar en Primera División.

Y si bien ahora se intenta de a pocos empezar a cambiar esta problemática con un proyecto a largo plazo, con el trabajo de scouting de ‘Chemo’ del Solar (al interior del país y buscando raíces peruanas afuera), la Sub 17 y Sub 15 de Pablo Zegarra, queda claro que tomará tiempo para ver los resultados. En la actualidad, seguimos viendo resultados fallidos, como las pocas oportunidades que han tenido este años jugadores Sub 20 en la Liga 1. De acuerdo a Portal Labs Perú, solo 18 futbolistas de esta categoría han debutado en Primera.

Una cifra preocupante si se toma en cuenta que es el número más bajo de jóvenes debutantes Sub 20 desde 2006. Y de los 18, apenas dos han jugado al menos la mitad de partidos del campeonato: Maxloren Castro de Sporting Cristal (16 años, 18 partidos) y Hernán Lupu de Alianza Atlético de Sullana (20 años, 15 partidos). En medio de este escenario, algunos proponen el regreso de la Bolsa de Minutos, la cual desapareció el año pasado; otros la reducción del cupo de extranjero, que para el próximo año se mantendrá a seis por equipo (cinco en campo). Lo cierto es que el panorama luce incierto y lo más cercano es la Liga Sub-18 en 2025 (que reemplazará al Torneo de Reservas), para que los chicos acumulen competencia, pero sin garantizar su esperado debut en Primera. A raíz de ello, en Depor, conversamos con cinco entrenadores para que nos den su mirada sobre cómo los Sub 20 pueden tener más minutos de juego.

Debutantes Sub 20 en los últimos seis años por temporada Cantidad 2024 18 2023 43 2022 42 2021 37 2020 54 2019 52

*data de Portal Labs Perú

La mirada de los técnicos

Depor conversó con cinco entrenadores del fútbol peruano para hablar sobre la poca exposición de los Sub 20 en la Liga 1 y si se debería volver a instaurar la Bolsa de Minutos o reducir los cupos de extranjeros, para así generar mayores oportunidades para los jóvenes futbolistas. Para Juan José Oré, reconocido técnico de menores, la responsabilidad de este problema lo tienen los equipos. “Los clubes tratan de no jugar con menores, no le dan la oportunidad, tampoco invierten en un buen técnico, salvo Alianza, Universitario, Cristal, por ahí otro club. No estoy en contra de los extranjeros, pero la cantidad de cupos es demasiado, le quita la posibilidad a los jóvenes que están ilusionados en debutar con el primer equipo”, dijo el DT.

Para él, el debut de los jóvenes tiene que ser natural, por talento y no por obligación. Sin embargo, ante la poca política deportiva en menores de los equipos peruanos se debería instaurar una norma para los Sub 20. “El tema es que los clubes, en los últimos años, han dejado de darle la oportunidad a los jóvenes. En su momento había la Bolsa de Minutos, que yo no estaba de acuerdo tampoco, porque la aparición de los jóvenes tiene que ser natural, que debuten, porque tienen condiciones, eso no se daba. Apareció la Bolsa, por lo menos ahí ya jugaban, aunque por cumplir la regla, pero no por convicción. Creo que hay que obligar a los clubes a tener dos Sub 20 en campo y que sean reemplazados por otros dos. Así vamos a tener un universo de jugadores que será productivo para la selección”, agregó ‘JJ’ Oré.

En esa misma línea, Víctor Rivera dio su punto de vista sobre los lineamientos de los clubes, que en lugar de priorizar a los jóvenes, prefieren los resultados a corto plazo. “Esto es un reflejo de que no hay un interés real de que los jóvenes puedan tener oportunidades. Al aumentar el cupo de extranjeros y al haberse suspendido la Bolsa de Minutos, los clubes también lo dejan de lado, no lo toman como prioridad. También pasa por el perfil del técnico y su labor con los jóvenes. Todo esto es un reflejo de que los clubes están buscando priorizar los resultados por encima de algún proyecto institucional”, comentó el exDT de Municipal.

El ‘Chino’ Rivera tomó como ejemplo a Sporting Cristal que, sin necesidad de una Bolsa de Minutos, tiene una política deportiva con jugadores jóvenes. “Hay equipos que sin necesidad de la Bolsa tienen proyectos establecidos de querer jugar con jóvenes, de querer invertir en sus canteras y en la conformación de su plantel. Un claro ejemplo es Sporting Cristal, que ha utilizado a sus jóvenes de manera natural, como Joao Grimaldo o Maxloren Castro; refleja que hay una política deportiva”. Asimismo, reconoció que el número de extranjeros resta oportunidad a los canteranos. “La cantidad de cupos le quita espacio a los jóvenes, porque el resto lo ocupan los jugadores grandes, con experiencia”, apuntó.

Sobre la Bolsa de Minutos en específico, Javier Arce se mostró más cauto. “En algún momento declaré que la Bolsa de Minutos era demasiado; por ejemplo, en 2018 la cantidad eran 4 000 minutos para un campeonato de 40 fechas, al año siguiente, el torneo se hizo más corto, de 32 fechas, pero se mantuvo la misma cantidad de minutos, me parecía una exageración. Lo que se tiene que hacer es un estudio profundo para determinar un número adecuado. El tema no solo es que el técnico haga debutar por debutar, sino que el chico juegue y se sostenga en el tiempo. La contra del reglamento [de la Bolsa] era que te obligaba”, declaró.

Eso sí, el extécnico de Binacional sí mostró su desacuerdo con la cantidad de extranjeros que se mantendría la próxima temporada. “Siento que hay varios responsables, los clubes que no están trabajando como se debe en la etapa formativa, la federación. El cupo de extranjero también limita, no solamente a los Sub 20, también a lo que tienen 21, 22 años, con un espacio más pueden tener más oportunidades”, manifestó.

Carlos Silvestri también fue cauteloso sobre la Bolsa de Minutos. “Se tendría que evaluar con las instituciones de la liga, porque los clubes también tienen competencias internacionales, es un tema a debatir con la federación. El tema de los extranjeros también, para generar más espacios, pero lo que sí creo es que debe haber una política deportiva clara. Cito, por ejemplo, el caso de Sporting Cristal. Maxloren está jugando con 16 años, porque tiene las condiciones, el potencial y no hay un requerimiento de una Bolsa”, dijo el técnico de Comerciantes Unidos.

Por otro lado, Orlando Lavalle fue más enérgico con esos temas al considerar que la Bolsa de Minutos fue un fiasco. “La Bolsa fue un total fracaso, los equipos que no tenían una estructura de menores sufrían mucho, tenían que prestarse jugadores de otros clubes. Los beneficiarios eran los clubes grandes, porque movían a sus jugadores. La Bolsa funcionaría si todos los clubes tienen una estructura sólida en menores. Es muy complicado, porque el nivel del juego, para algunos jugadores era difícil, muchos no estaban bien formados y producto de ello es que de la gran cantidad de jugadores que debutaron por la Bolsa, hoy en día muchos ya no juegan al fútbol. No creo que la Bolsa de Minutos sea una opción para que le dé crecimiento al fútbol”, comentó el DT de Estudiantil CNI.

Mientras que sobre la cantidad de extranjeros, Lavalle fue contundente al considerar que sí se le quita oportunidades a jóvenes, como los de la Sub 20, sobre todo clubes que llegan al límite permitido (6). “Hay muchos clubes que tienen seis cupos del extranjero, pero solo juegan dos o tres, o sea, se le está quitando espacio a los jóvenes; esto se debería regular”, cuestionó el exentrenador ‘santo’.





