Desde su ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano, ADT se convirtió en uno de los protagonistas de la Liga 1, luchando palmo a palmo en la zona de arriba de la tabla de posiciones e incluso clasificando a certámenes internacionales, tal como lo hizo la pasada campaña para jugar por primera vez la Copa Sudamericana; y este año también viene haciendo una buena temporada, estando muy cerca de volver a clasificar al torneo continental. Para conseguir el objetivo, el cuadro tarmeño anunció la llegada del técnico argentino Claudio Biaggio para las cuatro fechas que restan del Torneo Clausura.

“Anunciamos oficialmente la llegada de Claudio Biaggio como nuevo director técnico de ADT”, así confirmó el ‘Vendaval Celeste’ el arribo del estratega, quien reemplazará a Wilmar Valencia en el banquillo. ‘Bam-Bam’ había comenzado bien su periplo con el cuadro tarmeño en este segundo semestre del 2024, hasta poniéndose junto a los líderes del campeonato, pero en las últimas jornadas el equipo no tuvo un buen rendimiento, lo que desencadenó la salida del técnico nacional. El equipo de Junín tuvo en sus planes la vuelta de Carlos Desio, aunque finalmente esta opción no se dio y se decantó por el estratega de 57 años, quien tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano.

Los inicios de Claudio Biaggio como futbolista

Claudio Darío Biaggio nació un 2 de julio de 1967 en la ciudad argentina de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Durante su carrera como futbolista fue parte de clubes importantes en Argentina, comenzando en San Lorenzo de Almagro, donde se destaca como el décimo máximo goleador de la historia del club, anotando 80 goles en 169 partidos. Luego jugó en Club Atlético Colón, donde marcó 16 tantos en 50 cotejos. Su trayectoria también lo llevó a Uruguay, donde jugó en Peñarol y Danubio, este último en la Copa Sudamericana 2002.

Además, tuvo una breve etapa en el fútbol europeo jugando en el Girondins de Burdeos en Francia, con dos goles en 16 partidos, y disputó encuentros en Japón con Avispa Fukuoka, en Ecuador con Deportivo Cuenca y en Bolivia con Oriente Petrolero, participando en la Copa Libertadores 2003. En sus últimos años jugó en equipos de menor relevancia en su país y se retiró en Atlético Tapalque, tras perder la final por penales -del campeonato regional de Buenos Aires- contra su clásico rival, Sarmiento de Tapalque, el 29 de diciembre de 2010.

Claudio Biaggio vistiendo la camiseta de San Lorenzo en su etapa como futbolista. (Foto: Difusión / San Lorenzo)

Su etapa como técnico en Argentina y Uruguay

Luego de su retiro como futbolista profesional, en enero de 2014 fue confirmado como nuevo técnico de la reserva de San Lorenzo de Almagro, donde logró buenos resultados y se coronó campeón en 2015. Durante su gestión, formó a varios jugadores que posteriormente tendrían oportunidades en el primer equipo, como Marcos Senesi, Nahuel Barrios, Bautista Merlini y Gabriel Rojas. El 23 de septiembre de 2017, tras la renuncia de Diego Aguirre, asumió de forma interina el cargo de entrenador del equipo principal. Gracias a una serie de buenos resultados al final de 2017 y lograr la clasificación para la Copa Libertadores 2019, los directivos decidieron renovarle el contrato hasta diciembre de 2018.

Después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Nacional de Uruguay y de la Copa Argentina frente a Temperley, renunció como técnico de San Lorenzo de Almagro el 31 de octubre de 2018. Posteriormente, el 28 de febrero de 2020, fue nombrado director técnico de Chacarita Juniors, donde no consiguió resultados favorales; mientras que, en febrero de 2021, asumió el cargo de entrenador en la Institución Atlética Sud América, club de la Primera División de Uruguay, donde se quedó hasta octubre de ese mismo año por el rendimiento irregular de su equipo.

Biaggio y su llegada al fútbol boliviano

Su experiencia en Argentina y Uruguay como técnico, así como también un breve paso por Oriente Petrolero cuando era futbolista, le valió para ser llamado por uno de los equipos grandes de Bolivia como The Strongest. En el ‘Tigre’ hizo una buena campaña y quedó en el primer lugar en la tabla con 53 puntos, consiguiendo los tres millones de dólares para el club por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. En 21 partidos, Biaggio ganó 14, empató cinco y perdió solo dos; sin embargo, el Consejo de la División Profesional decretó el 10 de noviembre de ese año la finalización del torneo -a falta de seis fechas- debido al paro cívico en el departamento de Santa Cruz y el título quedó desierto.

A finales del 2022 se desvinculó de The Strongest y al año siguiente fue confirmado como nuevo técnico de Always Ready, que marcó el inicio de etapa más complicada como entrenador. En el equipo que juega en El Alto estuvo casi dos meses y dirigió solo seis partidos (ganó dos, empate tres de ellos y cayó en una oportunidad). Después de ser cesado por malos resultados y el bajo desempeño del equipo, volvió a The Strongest ese mismo 2023 con la esperanza de emular las buenas sensaciones que dejó la temporada anterior, pero fue todo lo contrario. El desempeño irregular en el torneo local y la caída como local ante Sporting Cristal por Copa Libertadores hizo que el técnico salga de la institución.

“Esta es una decisión dirigencial, quería seguir, me voy con dolor y tristeza”, dijo tras su salida. “No me imaginé que esto dure un mes, ellos creyeron que era el momento del cambio y que podían traer un entrenador que cumpla sus objetivos. De pronto pensaron que no podíamos lograrlo porque perdimos frente a Sporting Cristal”, explicó el técnico, que tuvo una nueva oportunidad a inicios de este 2024 para volver a dirigir en el país altiplánico, esta vez con Nacional de Potosí, pero tampoco pudo obtener los mejores resultados. Con ‘La Banda Roja’ disputó 12 partidos, ganando cinco, perdiendo cuatro y empatando en tres ocasiones, siendo cesado por la dirigencia en el mes de abril.

Números de Claudio Biaggio en Bolivia

Año Equipo Partidos Ganados Empatados Perdidos 2022 The Strongest 21 14 5 2 2023 Always Ready 6 2 3 1 2023 The Strongest 7 4 0 3 2024 Nacional de Potosí 12 5 3 4

¿Cómo ven a Claudio Biaggio en Bolivia?

Depor se contactó con el periodista boliviano Luis Sandoval, quien nos contó algunos detalles sobre este último tramo de Claudio Biaggio como técnico en Bolivia, donde no consiguió que su labor se refleje en buenos resultados. “No duró mucho en los últimos equipos donde estuvo, solo dos o tres meses. Su paso no fue de los mejores”, dijo. Además, sobre la salida del entrenador de Nacional Potosí, comentó que “no convenció a la directiva con su trabajo y por eso fue cesado”.

Por otro lado, explicó que no tuvo problemas de otras índoles durante su estancia en Bolivia y que sus salidas fueron estrictamente por motivos deportivos. “Se ha llevado bien con los jugadores y con la prensa, pero su trabajo no ha sido de los mejores”, comentó Sandoval, quien también dio algunos datos sobre su estilo como técnico. “No tiene una propuesta ni idea de juego que haya destacado. Trata de ser equilibrado en ataque y defensa. Es un técnico muy cauteloso”, expresó el comentarista de Radio Gente.

Este diario también habló con el periodista Juan José López Saenza, quien sigue de cerca a Always Ready, y dio sus apreciaciones sobre el trabajo del técnico. “Podemos clasificar en dos partes el trabajo de Claudio Biaggio en Bolivia. La primera parte cuando llegó a The Strongest, donde hizo un buen papel e incluso se le pedía para la selección boliviana. Después de dejar el ‘Tigre’, tuvo un segundo periodo donde estuvo en diferentes equipos. Primero en Always Ready donde no concretó los objetivos que buscaba el equipo y, a solicitud de los propios jugadores, vuelve al Aurinegro, pero no fue bueno su retorno; pierde varios partidos consecutivos y lo terminan cesando. El último equipo donde estuvo fue Nacional de Potosí, pero tampoco fueron buenos resultados”, señaló.

Sobre su forma de trabajar, indicó que “la metodología que él tiene, la forma de encarar los partidos, son un poco más de darle fuerza a la recuperación de la pelota, priorizar el esquema defensivo y buscar en la delantera a un ‘9′ neto. El tema físico es el que más se le ha criticado”.

Claudio Biaggio dirigió a The Strongest, Always Ready y Nacional Potosí en Bolivia. (Foto: Difusión)

De esta manera, el entrenador argentino no llega en un buen momento, pero buscará lavarse la cara intentando conseguir el objetivo principal de ADT: obtener el cupo a la Copa Sudamericana. Actualmente, el cuadro tarmeño se encuentra en el séptimo lugar de la tabla acumulada con 41 puntos, con una diferencia de tres puntos con el octavo lugar (Atlético Grau) y a siete del noveno (Alianza Atlético), por lo que -a falta de cuatro partidos para que acabe el campeonato- su clasificación al torneo internacional está muy cerca. Recordemos que los clubes que queden entre el 5° al 8° lugar de la Liga 1 obtendrán el acceso a la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2025.

No obstante, Biaggio tendrá un complicado debut en el fútbol peruano cuando ADT enfrente a Universitario de Deportes en el reinicio del torneo, tras la para por las Eliminatorias 2026. Este compromiso se jugará el sábado 19 de octubre desde las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental, por la jornada 14 del Torneo Clausura. Los cremas convirtieron el recinto de Ate en un fortín y no dejaron escapar puntos en lo que va de la temporada, por lo que el ‘Vendaval Celeste’, con el técnico argentino a la cabeza, buscarán sorprender a los de Bustos para ponerse con un pie y medio en la próxima Sudamericana.





