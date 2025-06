Claudio Vivas no se guardó nada al hablar sobre el fútbol formativo nacional y sobre todo de Manuel Barreto. En una reciente entrevista con Radio Ovación, el entrenador argentino defendió la idea de que, más allá de infraestructura, se necesita especialización y dedicación constante. Vivas, quien trabajó más de 30 años con juveniles y en selecciones como la argentina y la costarricense, dejó claro que no es compatible con Barreto y que no olvida actuaciones pasadas, especialmente durante su paso por Sporting Cristal.

El exentrenador celeste comenzó resaltando que el rol de quienes asumen cargos en el desarrollo de menores. Fue enfático al afirmar que no basta con estar detrás de un escritorio: “Tengo claro que para una función de esta naturaleza hay que dedicarle mucho tiempo y no ser una persona solo de escritorio, hay que estar en cancha, ir a ver partidos, analizar jugadores, preparados, saber designar los entrenadores y no designarlos por amistad”, sostuvo. Su mensaje no fue sutil y pareció tener un destinatario claro, Barreto.

Vivas comentó que la U-17 de 2009 debería ya estar preparándose para su próxima eliminatoria mundialista. Además, criticó la falta de inversión seria y de competencias internacionales para jóvenes. “Hay que empezar a trabajar a partir de los 13 años… Yo no me perdería ningún torneo en el mundo”, señaló, remarcando la importancia de la experiencia desde temprano.

Sobre Manuel Barreto, actual jefe de Menores de la FPF, Vivas señaló: “No tengo un gran recuerdo porque cuando yo estaba trabajando pasó lo que ustedes saben”, en clara referencia a las tensiones en Sporting Cristal. Además, añadió: “Yo no guardo rencor, pero no me olvido de las cosas… no somos compatibles”, dejando entrever la casi nula amistad con quien era técnico de reserva ‘rimense’ en ese entonces.

Claudio Vivas ex DT de Sporting Cristal | Foto: Sporting Cristal

Un cruce con historia

La rivalidad entre Vivas y Barreto se remonta a 2019, cuando Vivas fue destituido en Cristal. En declaraciones posteriores dijo que “A los tres días asumió el técnico de la reserva, Manuel Barreto, que estaba agazapado, esperando...”, acusándolo de planificar su salida y calificándolo de poco ético, apuntando a una maniobra interna para reemplazarlo.

Por su parte, Barreto asumió en 2025 el cargo de jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol. Con experiencia en Universitario de Deportes y Sporting Cristal, su enfoque está puesto en fortalecer el desarrollo juvenil donde la Selección no ha logrado cosechar buenos resultados.

Claudio Vivas y Manuel Barreto en Sporting Cristal. | Foto: Composición Depor

Vivas y Cristal: un vínculo que sigue latente

A pesar de las diferencias del pasado, Claudio Vivas aseguró seguir vinculado emocionalmente con Sporting Cristal. “Siempre lo sigo a distancia, sigo todo el fútbol peruano y tengo mucha gente conocida, gente amiga”, dijo. Finalizó, reconociendo que aunque fue una pena quedar fuera de torneos internacionales, el club celeste viene encontrando estabilidad y mejorando su rendimiento de cara al Torneo Clausura.

