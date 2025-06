En la previa del Mundial de Clubes, se sabía de antemano que Luis Advíncula no partía con grandes posibilidades de ser titular en Boca Juniors. Incluso, desde Argentina de hablaba de Lucas Blondel como la principal opción para Miguel Ángel Russo en el flanco derecho. Sin embargo, esto fue cambiando con el correr de los días y finalmente el último lunes, en el 2-2 ante Benfica, el ‘Rayo’ confirmó que es el dueño de dicha banda en el ‘Xeneize’.

Hasta antes del debut boquense en el Hard Rock Stadium, había algunas dudas sobre el estado físico de Luis Advíncula. Sucede que fue uno de los últimos en incorporarse a la concentración en Estados Unidos, donde llegó con ciertas molestias después de haber tenido un importante desgaste con la Selección Peruana en la fecha doble de las Eliminatorias 2026.

No obstante, el chinchano se recuperó a tiempo y le ganó la pulseada a Blondel, posicionándose como el lateral derecho titular. Aunque en los primeros minutos le costó el ritmo de Álvaro Carreras, lateral izquierdo del Benfica, poco a poco se fue contagiando del ímpetu de sus compañeros y se convirtió en un escollo complicado para el futbolista español.

En el balance, por más que Advíncula no pudo ser influyente ofensivamente como en otras oportunidades, cumplió su tarea y minimizó las incursiones de Carreras para que no se asocie con Bruma por el lado zurdo. Un detalle no menor es que el desempeño del peruano no pasó desapercibido para la prensa española, que estuvo al tanto de lo que sucedía en el Hard Rock Stadium.

Luis Advíncula dejó buenas sensaciones en su debut en el Mundial de Clubes. (Foto: Getty Images)

Ocurre que Álvaro Carreras es pretendido por el Real Madrid debido a su proyección. Con 22 años, el futbolista del Benfica es uno de los objetivos de la institución merengue y su desenvolvimiento en este Mundial de Clubes podría ser determinante para que se concrete o se trunque su llegada al Santiago Bernabéu. De momento, fue frenado por Luis Advíncula.

En la reseña del diario As sobre la actuación de Carreras en este arranque del Mundial de Clubes para los portugueses, fue inevitable que no mencionasen al exfutbolista de Sporting Cristal. “El lateral zurdo de Benfica no cuajó una buena actuación contra Boca Juniors. Impreciso con balón y frenado por Luis Advíncula”, señalaron.

Más adelante, con la afirmación de que Advíncula fue “un muro”, agregaron: “El joven lateral español, además, se topó con Advíncula en varios de sus intentos. El peruano, veloz como pocos, lo frenó con superioridad en varios lances. Carreras, atrevido, intentó un autopase en el que fue incapaz de continuar la acción en ventaja”.

Si bien el 2-2 fue un resultado agridulce para Boca Juniors, sobre todo por cómo se dio el cierre del partido, tienen que pasar página rápidamente y enfocarse en el duro reto que tendrán ante el Bayern Múnich. Luis Advíncula, por su parte, ahora deberá controlar a un futbolista de otras características y más veloz que Álvaro Carreras: Kingsley Coman. El extremo francés ya lleva dos goles y una asistencia en la competición. ¿El ‘Rayo’ podrá frenarlo?

Álvaro Carreras está dentro del mercado de posiblees fichajes para el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Boca?

Luego de empatar por 2-2 con Benfica, Boca Juniors volverá a tener actividad esta semana cuando enfrente al Bayer Múnich en Miami, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 20 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Hard Rock Stadium.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, además de las alternativas de streaming en las plataformas de DGO, Disney Plus y DAZN. En Perú, América TV (Canal 4) televisará este duelo por señal abierta. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

