El partido en Cutervo se puso candente no solo por lo friccionado del partido, sino por la furia que desató Claudio Biaggio al borde del campo. El técnico de Comerciantes Unidos no pudo ocultar su frustración tras ver cómo su equipo caía en el marcador ante Los Chankas, explotando en una rabia incontenible contra las decisiones arbitrales que sintió injustas. Las cámaras captaron el momento exacto en que el popular ‘Pampa’ perdió los papeles por completo, lanzando insultos al aire y haciendo una comparación polémica que involucra a Alianza Lima, la cual rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales por la vehemencia de sus gritos.

Todo ocurrió justo después de que la visita anotara el gol de la ventaja, un golpe que el cuadro local no pudo digerir bien en ese instante. Mientras el rival celebraba, Biaggio se dirigió a la zona técnica para descargar una catarata de reclamos, alegando una doble vara en la aplicación del reglamento comparado con otros equipos.

El punto más caliente de su queja llegó cuando recordó una jugada específica del cuadro íntimo para justificar su enojo. “Cobraron un penal, a Alianza le cobraron un penal por lo mismo”, gritó el entrenador repetidamente, dando a entender que los árbitros favorecen a los grandes. Según él, por una acción similar, a ellos los castigaron mientras que a otros los premian.

Gol de Los Chankas que puso el 1-0 frente a Comerciantes Unidos, ante reclamos de los cutervinos. (Video: L1 Max)

La jugada a la que quiere hacer referencia el entrenador de las ‘águilas’, es a una que sucedió en su partido anterior frente a Alianza Lima, en Matute. Donde los ‘blanquiazules’ ganan con un penal en los últimos minutos del partido de Liga 1.

Sin embargo, tal como se ven en las imágenes en esta nota, las situaciones son completamente diferentes, pues en el partido de la Fecha 2, lo que se cobra es una mano extendida en el área, que interfiere con el balón.

Pero en el caso del gol de Los Chankas, de lo que se acusa es de una falta previa al gol, en contra de Yordi Vilches, pero que también lo explican en la transmisión como una fricción de fútbol. Es por eso que, desde el VAR, también terminan confirmándole el gol al juez de campo.

Gol de Paolo Guerrero para el 2-1 de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos | VIDEO: L1MAX

