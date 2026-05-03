Cienciano derrotó 1-0 a Comerciantes Unidos en el Cusco con gol de Neri Bandiera en la última jugada del partido, en un duelo que tuvo un final polémico por la cantidad de minutos de adición y la posterior bronca verbal entre Claudio Biaggio y Horacio Melgarejo, entrenador del club de Cutervo y del elenco imperial, respectivamente.

Al respecto, el cuadro de las ‘águilas cutervinas’ publicó un comunicado en sus redes sociales, manifestando su preocupación y rechazo a los hechos ocurridos en dicho partido y asegurando que Horacio Melgarejo cometió reiteradas faltas de respeto hacia el comando técnico visitante.

“Debemos manifestar que el director técnico del Club Cienciano incurrió en reiteradas faltas de respeto al finalizar el partido, adoptando una conducta impropia de su investidura y alejada de los principios de respeto y fair play que deben regir el fútbol profesional. Estos actos no constituyen un hecho aislado, sino que se suman a antecedentes recientes que evidencian un comportamiento reiterado que consideramos inaceptable”, indicó el club de Cutervo.

“Asimismo, resulta aún más grave que, tras la culminación del encuentro, miembros del comando técnico del Club Cienciano hayan continuado con actitudes hostiles, profiriendo amenazas, burlas y expresiones ofensivas dirigidas tanto a nuestro personal como a nuestros jugadores. Estas conductas persistieron incluso al retirarse del recinto deportivo, generando un ambiente de tensión innecesario y reprochable”, agregaron en dicho comunicado.

Finalmente, expresaron “su más enérgico rechazo a las acciones y conductas adoptadas por el Club Cienciano al término del encuentro, las cuales resultan incompatibles con los principios de respeto, integridad y juego limpio que deben prevalecer en el fútbol profesional”.

Ojo, Cienciano viajó posteriormente al partido con destino a Venezuela para afrontar su próximo compromiso por Copa Sudamericana de visita ante Academia Puerto Cabello, por lo cual no se pronunciaron con respecto a este hechos aislado de lo que es solamente futbolístico. De hecho, incluso subieron fotos del propio Horacio Melgarejo.

En cuanto a Comerciantes Unidos, el ‘Pampa’ Biaggio dio unas duras declaraciones al término del partido ante Cienciano, aunque no quiso confirmar el nombre de la persona que cometió este gesto, dejando entrever que pudo ser el propio Melgarejo, su asistente Cristian Ruggeri (quien ayer fue a la conferencia de prensa) o algún otro integrante del comando técnico del ‘Papá’.

“A mí no me gusta que me vengan a gritar el gol en la cara, él sabe quién gritó, el fútbol es para los vivos y ellos fueron más vivos que nosotros pero lo más importante es el fútbol, no lo que pasó al final, es algo normal que se da a un montón de cosas, primero por el arbitraje y segundo gritar el gol, era justo que griten con ellos y no para adelante nuestro”, apuntó Biaggio.

Comunicado completo de Comerciantes Unidos en sus redes sociales. (Foto: CU)

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