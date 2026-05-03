En la previa del encuentro entre Alianza Lima vs. CD Moquegua se dieron a conocer novedades en la lista de convocados. Entre ellas destacó la inclusión de Federico Girotti tras la lesión sufrida ante ADT, mientras que las ausencias fueron las de Paolo Guerrero y Alan Cantero debido a molestias físicas. Tras la victoria ante CD Moquegua, Pablo Guede se animó a hablar sobre las ausencias de ambos referentes en el ataque, donde las noticias no fueron muy alentadoras de cara a lo que se viene en la recta final del torneo.

El técnico argentino confirmó que Alan Cantero sufrió una lesión muscular que lo dejaría fuera de las canchas por algunos días. “Tuvo una distensión para 10 días más o menos”, explicó tras el encuentro, dejando claro que el atacante no estará disponible en el corto plazo.

Alan Cantero será baja en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Pero la mayor preocupación pasa por Paolo Guerrero, quien ni siquiera fue considerado en la convocatoria. Según detalló Guede, el delantero presentó molestias tras el último entrenamiento y aún no se conoce la gravedad de la lesión.

“Paolo se lesionó ayer en el entrenamiento. Tenemos que saber cuál es el grado de lesión que tiene”, señaló el DT, dejando en suspenso su presencia en los próximos partidos del cuadro íntimo.

Desde el comando técnico evitaron dar plazos concretos sobre el regreso del ‘Depredador’. Incluso, el propio Guede reconoció que deberán esperar los exámenes médicos para determinar el tiempo de recuperación del experimentado atacante.

Paolo Guerrero es duda para enfrentar a Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Esta situación llega en un momento clave de la temporada, donde Alianza Lima pelea por asegurar el Torneo Apertura. La posible ausencia de Guerrero representa un golpe en el ataque del equipo, donde ha venido siendo titular indiscutible.

En cuanto a Cantero, su baja también complica la planificación del entrenador, ya que venía siendo una alternativa constante en el ataque. Su lesión obliga a mover piezas de cara a la recta final.

Pese a este panorama, el conjunto blanquiazul ha demostrado tener variantes en el plantel. Jugadores como Federico Girotti, quien anotó su primer gol con el equipo blanquiazul en el último encuentro por el Torneo Apertura y Luis Ramos quien fue titular dónde brindó una asistencia.

Federico Girotti y Luis Ramos son las cartas de gol de Pablo Guede tras la baja de Paolo Guerrero. (Foto: A Presión / Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Tras su victoria 2-1 ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura, el equipo de Pablo Guede recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 9 de mayo a las 8:00 p.m.

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