Corría el minuto 75 cuando llegó la jugada que desató la euforia. Un centro preciso de Luis Advíncula cayó al área, donde Jairo Vélez apareció para pivotear el balón. En ese instante, Federico Girotti impuso toda su potencia: ganó en fuerza, se elevó sobre su marcador, le levantó la pelota al rival para acomodarse mejor y, ya con ventaja, sacó un derechazo potente imposible de contener para un Grados ya vencido. En ese momento era el segundo tanto de Alianza Lima.
El delantero argentino Girotti no dudó en celebrar con personalidad: gritó con todo, señaló la camiseta número 99, se sacó la lengua y la mostró mientras corría, desatando la locura de sus compañeros que rápidamente lo rodearon. Era el 2-0 parcial de Alianza Lima ante CD Moquegua.
En términos futbolísticos, la jugada de Federico Girotti destaca por la combinación de fuerza, timing y potencia: Girotti no solo se impone físicamente ante dos rivales, sino que resuelve con contundencia, sellando una definición propia de un delantero en estado de confianza.
En ese contexto, Depor buscó la opinión de Andrés Fassi, presidente de Talleres, club dueño de la mitad de su pase para que analice sobre este gol de Girotti con Alianza Lima ante un momento de poca confianza y pocos minutos.
“Será el comienzo de un buen torneo para Alianza y para él como goleador. Me alegra mucho que Girotti haya anotado. Es un gran jugador”, afirmó Fassi en un gran momento.
Finalmente, Andrés Fassi presidente de Talleres opinó sobre la manera como celebró Girotti su primer gol con Alianza Lima de manera oficial.
“Lo gritó como lo grita un jugador que no podía convertir. Hará muchos goles”, sentenció.
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