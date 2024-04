Comerciantes Unidos vs. Cusco FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV por la décima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el lunes 8 de abril desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara, ubicado en la ciudad de Cajabamba (Cajamarca). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Comerciantes Unidos llega a este partido después de vencer por 2-1 a Deportivo Garcilaso, en el duelo disputado hace una semana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A pesar de jugar en condición de visitantes, los cutervinos platearon un trámite bastante ofensivo y de mano a mano, lo cual sorprendió al ‘Rico Garci’. Así pues, los de Carlos Silvestri se impusieron gracias a las anotaciones de Sebastián Gonzales Zela y Edgar Lastre; Adrián Ugarriza puso el 1-1 parcial pero no suficiente para la remontada.

El cuadro de Cutervo está pasando por un gran momento futbolístico y es uno de los animadores del campeonato. Actualmente están peleando palmo a palmo con clubes como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima, por lo que una victoria ante Cusco FC reafirmaría este presente. Hasta la fecha registran cuatro partidos al hilo sin perder, con un empate y tres victorias consecutivas. Sin duda alguna, el trabajo de Silvestri está rindiendo frutos.

Piero Magallanes, la manija de Comerciantes Unidos y uno de los mejores jugadores en lo que va de la Liga 1 Te Apuesto, conversó con Infobae en una entrevista y reveló sus ambiciones para esta temporada. Con su juego espera llegar a ser considerado dentro de la Selección Peruana. “Espero jugar la mayor cantidad de partidos, seguir anotando goles y superar mis números del año pasado. Un sueño que tengo es llegar a la Selección Peruana”, sostuvo.

En esa misma línea, el hijo del exfutbolista Alex ‘Maga’ Magallanes habló de los objetivos que las ‘Águilas’ se han trazado para este 2024, tomando en cuenta que provienen de la Liga 2 y en un principio la idea inicial era luchar por no descender. “Vamos a tratar de pelear partido a partido, espero que podamos seguir arriba, hay mucha gente que viene de Segunda División y tiene mucha hambre de gloria”, acotó.

Cusco FC, por su parte, llega a este partido después de vencer por la mínima diferencia a Unión Comercio, en el encuentro disputado hace una semana el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A pesar de que los ‘dorados’ no fueron muy contundentes, pues generaron varias situaciones de gol, el tanto de Iván Colman fue suficiente para doblegar al ‘Poderoso’. Los dirigidos por Miguel Rondelli registran cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas en nueve compromisos disputados en lo que va del Torneo Apertura 2024.

¿En qué canal ver Comerciantes Unidos vs. Cusco FC?

El partido entre Comerciantes Unidos y Cusco FC se jugará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. Cusco FC?

El encuentro entre Comerciantes Unidos y Cusco FC está programado para el lunes 8 de abril desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a las 2:00 p.m., mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿Dónde jugarán Comerciantes Unidos vs. Cusco FC?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR