Comerciantes Unidos vs. Universidad San Martín juegan EN VIVO este sábado desde las 3:30 de la tarde por la fecha 14 del Torneo Clausura en el estadio Cristo el Señor de la ciudad de Cajamarca y con transmisión de Gol Perú. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Las últimas fechas no fueron buenas para ningún equipo. Comerciantes Unidos, que levantó en el Torneo Clausura y se ilusionó con salvar la categoría, sumó solo dos puntos de los últimos 12 que disputó e inscribió su nombre en la Segunda División del próximo año.

Mientras que San Martín, que tiene un partido pendiente contra Alianza Lima, no tiene margen de error si es que sueña con llegar a la Copa Sudamericana y debe esperar que UTC y Sport Huancayo no sumen ningún punto en estas fechas que restan. Complicado pero no imposible.

La tarea para los de Carlos Bustos comienza en Cajamarca donde esperan alcanzar un objetivo que, hasta hace unos meses, parecía imposible.

