Comerciantes Unidos vs. UTC se enfrentan EN VIVO, ONLINE, GRATIS por la fecha 7 del Torneo Clausura - Liga 1 2024 este jueves 15 de agosto desde el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba. El partido está programado para iniciar desde las 3:15 p.m. (hora de Perú y dos horas más en Argentina). Podrás seguir la transmisión del partido por la señal de L1 MAX en DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que Depor te ofrece el mejor minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro.

Este enfrentamiento será importante para los objetivos de ambos equipos en este Torneo Clausura: los locales necesitan una victoria para seguir aspirando a una clasificación a torneos internacionales el próximo año, mientras que la visita requiere sumar puntos para evitar complicarse en la tabla de posiciones y con la zona de descenso.

Comerciantes Unidos llega a su partido contra UTC tras una dura derrota por 3-1 frente a Alianza Lima en casa. Esta derrota ha dejado al equipo en la última posición del Torneo Clausura 2024, aunque en el Apertura terminaron en el octavo lugar. A pesar de este bache, tienen la esperanza de recuperar su nivel y mantenerse en la pelea por un lugar en competencias internacionales.

Por su parte, UTC está atravesando un momento complicado en la Liga 1. Los malos resultados recientes llevaron a la directiva cajamarquina a despedir al entrenador Carlos Ramacciotti. Ahora, el enfoque está en sumar puntos en todos los partidos para evitar el descenso. Motivados por su reciente victoria de 3-1 sobre Unión Comercio en casa, el equipo busca continuar con ese impulso positivo para enfrentar a Comerciantes Unidos.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Comerciantes Unidos pudo ganar en dos ocasiones, hubo un empate y 2 victorias para los cajamarquinos. Jugaron por última vez en esta temporada el pasado 8 de marzo, por el Torneo Apertura, y el marcador favoreció a los de Cutervo con un marcador de 2-3.

Comerciantes Unidos: últimos 5 partidos

Fecha Resultados Torneo 03/08/2024 Comerciantes Unidos 1-3 Alianza Lima Torneo Clausura 31/07/2024 Atlético Grau 3-0 Comerciantes Unidos Torneo Clausura 26/07/2024 Comerciantes Unidos 2-1 Carlos A. Mannucci Torneo Clausura 20/07/2024 Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos Torneo Clausura 13/07/2024 Comerciantes Unidos 1-2 Cienciano Torneo Clausura

UTC: últimos 5 partidos

Fecha Resultados Torneo 09/08/2024 UTC 3-1 Unión Comercio Torneo Clausura 04/08/2024 Universitario 1-0 UTC Torneo Clausura 01/08/2024 UTC 1-1 Alianza Atlético Torneo Clausura 25/07/2024 César Vallejo 2-0 UTC Torneo Clausura 19/07/2024 UTC 2-1 Cusco FC Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. UTC?

Siguiendo con la programación, Comerciantes Unidos vs. UTC se disputará el jueves 15 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m.

¿En qué canales ver Comerciantes Unidos vs. UTC?

Por la fecha 7, Alianza Atlético vs. Cusco FC será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Comerciantes Unidos vs. UTC?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR