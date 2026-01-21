A pocos días del arranque de una nueva temporada de la Liga 1, la Federación Peruana de Fútbol comenzó a mover piezas en áreas sensibles del fútbol nacional. En un contexto marcado por cuestionamientos constantes, reclamos de clubes y una fuerte presión mediática, el arbitraje vuelve a colocarse en el centro de la escena. Con el inicio del campeonato cada vez más cerca, la necesidad de generar orden y confianza se convirtió en una prioridad para la FPF. Bajo ese escenario, el organismo decidió realizar un cambio que impacta directamente en el desarrollo del torneo. La decisión fue comunicada de manera oficial y rápidamente generó reacciones en el entorno futbolístico.

La Federación Peruana de Fútbol informó, mediante un comunicado, la designación de Juan Manuel Sulca Jordán como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). El anuncio se dio en la previa del inicio de la Liga 1 2026 y busca ordenar el manejo de una comisión que ha estado bajo permanente observación.

Sulca Jordán no es un nombre nuevo dentro del arbitraje peruano. Exárbitro internacional y médico cardiólogo de profesión, el nuevo titular de la CONAR ya ocupó este mismo cargo en una etapa anterior, lo que le permite conocer de cerca la estructura y las exigencias del puesto.

Durante su primera gestión, entre los años 2020 y 2021, su labor estuvo marcada por un contexto complejo para el fútbol peruano. En ese periodo, se impulsaron cambios vinculados a la profesionalización del arbitraje y se sentaron las bases para proyectos que luego tomarían mayor relevancia.

Desde la FPF destacaron que, en esa etapa, se implementaron protocolos sanitarios y se dio inicio al Proyecto VAR en el Perú, medidas que marcaron un antes y un después en la conducción arbitral. Ese antecedente fue clave para que la Federación vuelva a confiarle el cargo.

El cambio se produce luego de una temporada en la que la CONAR estuvo bajo la conducción de Winston Reátegui y Víctor Hugo Carrillo. Durante el 2025, el desempeño arbitral fue motivo de constantes reclamos por parte de clubes, dirigentes e hinchas, situación que elevó la presión sobre la comisión.

Con la Liga 1 2026 a punto de comenzar, Sulca Jordán asumirá la responsabilidad de liderar un organismo que suele estar en el foco de la polémica. Además del rendimiento en cancha, la comisión deberá afrontar temas internos que han generado preocupación en el entorno arbitral.

La FPF expresó su respaldo a la nueva gestión y le deseó éxitos en esta segunda etapa al frente de la CONAR. El mensaje apunta a brindar estabilidad institucional en un momento clave del calendario futbolístico. De esta manera, el arbitraje peruano inicia una nueva fase justo antes del arranque del campeonato, con una designación que busca ordenar el rumbo y responder a un escenario de alta exigencia en la Liga 1 2026.

Nuevo presidente de la CONAR elegido por la Federación Peruana | Foto: Composición Depor

