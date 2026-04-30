El fútbol peruano se prepara para una transformación importante en su calendario con el regreso de las competencias nacionales mixtas descentralizadas. La Liga de Fútbol Profesional (LFPP) ha oficializado el lanzamiento de la denominada Copa Caliente de la Liga, un certamen que reunirá a 34 instituciones de la Liga 1 y Liga 2 en busca de un nuevo trofeo para sus vitrinas. Este ambicioso proyecto marca el retorno de este tipo de formatos tras varios años de ausencia, siendo la Copa Bicentenario de 2021 el último antecedente similar en nuestro país, y que, a pesar de los anuncios en los últimos años, no volvió a darse.

El torneo apuesta fuertemente por la descentralización al llevar el espectáculo a un total de 24 ciudades distintas, permitiendo que hinchas de diversas regiones del interior tengan acceso a partidos de alto nivel competitivo. De esta manera, se busca fortalecer la integración deportiva y brindar una plataforma de exposición única tanto para clubes históricos como para instituciones emergentes de todo el territorio nacional.

La organización ha confirmado que el certamen contará con una fase de grupos inicial, asegurando que equipos de ambas divisiones choquen entre sí desde el arranque del calendario. Esta decisión no solo garantiza una mayor cantidad de partidos para los clubes de la Liga 2, sino que también permite evaluar el nivel real de competitividad fuera de los torneos regulares de cada categoría.

Sporting Cristal fue campeón de la Copa Bicentenario 2021. (Foto: GEC)

Formato de la Copa de la Liga:

La Copa de la Liga se desarrollará de forma descentralizada para cumplir con su objetivo de integración territorial. El formato consta de una fase de grupos y luego rondas finales. Los 34 equipos serán divididos en grupos de 4 y clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada grupo.

Cabe resaltar que el premio de este nuevo torneo será únicamente de corte económico, por supuesto un trofeo conmemorativo, pero no habrá clasificación a un torneo internacional como se hace en otro países con sus torneos complementarios y como se hizo también en la Copa Bicentenario.

Equipos participantes:

La máxima categoría, la Liga 1, estará representada por 18 instituciones de peso histórico y regional. Entre los participantes figuran ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos y Cusco FC. La lista la completan Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

Por su parte, la Liga 2 aportará 16 clubes que buscarán dar la sorpresa ante los equipos de élite. En este grupo destacan AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci y Comerciantes FC. También competirán Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y la USMP.

Atlético Grau se consagró campeón de la Copa Bicentenario en el 2019. (Foto: GEC)

Fecha de inicio y dónde ver

El inicio de la Copa de la Liga está programado para el mes de junio, extendiéndose durante todo el segundo semestre hasta noviembre. Esta programación paralela busca que el fútbol no se detenga en las regiones y que la visibilidad de los equipos de segunda división se mantenga constante.

La realización de encuentros en 24 sedes distintas representa una oportunidad de oro para que clubes con menor presupuesto generen ingresos mediante taquillas importantes ante rivales de jerarquía. La presencia de equipos capitalinos en ciudades del interior no solo refuerza el carácter integrador de la copa, sino que amplía el alcance territorial de la marca fútbol peruano.

Si bien no se ha especificado el canal oficial de transmisión, se prevé que los aficionados puedan seguir el desarrollo del torneo a través de las plataformas oficiales de la LFP, que vendría a ser Bicolor+, que ya se usa para la difusión de los partidos de la Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina.

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