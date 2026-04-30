Desde que Erick Noriega dejó Alianza Lima a mediados del año pasado, no ha parado de crecer. Dar el salto a Gremio le permitió probar otro ritmo de competencia y rodearse de futbolistas con experiencia en Europa, algo que lo ha impulsado a ser una pieza importante dentro del esquema de Luís Castro. Esto, como era previsible, iba a llamar la atención de equipos fuera de Brasil y, por ende, también del Viejo Continente.

Desde hacer varios días se viene hablando acerca del monitoreo que le viene haciendo el Sporting de Lisboa, algo que luego fue confirmado por el mismo representante del mediocampista, el empresario Guillermo Zariquiey Guillot. Si bien todavía no hay ninguna propuesta formal, desde Porto Alegre ya están al tanto de lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

En medio de esto, la prensa brasileña ha revelado el monto de la cláusula de rescisión del futbolista, estipulado en su contrato por si algún club del exterior quiere llevárselo. RTI Esporte publicó en un informe que romper el vínculo del ‘Samurái’ con Gremio costaría alrededor de 40 millones de euros.

“La cláusula de rescisión del jugador para el mercado internacional ronda los 40 millones de euros (233,6 millones de reales), un valor que se considera fuera de la realidad financiera del Sporting, lo que funciona como un mecanismo de protección contractual”, señaló la citada fuente.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

Debido a que tremenda cifra escapa de las posibilidades de un club el Sporting de Lisboa, desde Gremio están abiertos a negociar una posible salida por un monto menor, siempre y cuando este satisfaga las pretensiones económicas de la institución y el propio jugador.

En ese sentido, si es que con el correr de los meses llega una oferta formal a la mesa del ‘Tricolor’, esta tendría que rondar entre los 10 y 12 millones de euros. Un detalle a tomar en cuenta es que Erick Noriega tiene contrato hasta finales del 2028 y fue comprado por 1.5 millones de dólares a Alianza Lima, club que se quedó con el 20% de su pase ante una futura venta.

Alianza Lima conservó el 20% del pase de Erick Noriega. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de su último empate sin goles ante Palestino por la Copa Sudamericana, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Athletico Paranaense, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Brasileirao 2026. Este encuentro está programado para el sábado 2 de mayo desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Arena da Baixada.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Globo TV por señal abierta, mientras que SporTV tiene los derechos televisivos para la señal cerrada, así como el servicio de pago de Premiere. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no te preocupes, pues podrás seguir los pormenores del desempeño de Erick Noriega en la web de Depor.

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