Erick Torres le responde a Juan Carlos Bazalar: "No soy ningún serrucho"

Erick Torres le respondió a Juan Carlos Bazalar , tras la denuncia pública que este último hizo, asegurando que Torres conversó con el presidente de Deportivo Garcilaso días previos a que lo despidieran arbitrariamente.

Juan Carlos Bazalar aseguró que el presidente de Garcilaso se habría reunido con Erick Torres para iniciar negociaciones para que el DT regrese a dirigir al Cusco.

"(El presidente de Garcilaso) estuvo en las tribunas con Erick Torres, que el año pasado fue el técnico del club. No nos cayó bien que se juntaran en la tribuna. El presidente dice que es su amigo y que se encontraron en la puerta del estadio. En el fútbol todo se sabe", sentenció Juan Carlos Bazalar, en una entrevista a TVPerú.

Sin embargo, Erick Torres, del otro lado, asegura que las declaraciones de Balazar no son ciertas. "No soy ningún serrucho, porque si fuera así yo estaría ahí dirigiendo. Yo asistí a ese partido con los dirigentes del club al que pertenezco actualmente (Credicoop de Moquegua)", aseguró.

"Yo llegué con la plana directiva de Credicoop y vimos el partido desde una esquina. Es totalmente mentira que yo me haya reunido con el presidente de Deportivo Garcilaso; solamente me lo he cruzado e incluso le he presentado al gerente de mi club", aclaró.

El charapa indicó también que fue a ver ese partido por temas netamente profesionales ya que Deportivo Garcilaso, Ugarte y Credicoop son rivales directos por ser los equipos más fuertes del sur.

"Estoy enfocado en mi equipo, he formado este plantel, he traído todos los jugadores y el objetivo es ser campeones y ascender. No está en mis planes volver a Deportivo Garcilaso, si fuera así ya hubiera regresado", concluyó Torres.

