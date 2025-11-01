Descentralizado 

Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO vía Liga 1 MAX: minuto a minuto y canal por Internet gratis

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:15 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se disputará en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de  streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de  Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

El compromiso entre  Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos está programado para este sábado 1 de noviembre desde la  3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la  5:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las  4:15 p.m.; en México a las  2:15 p.m.; y en España a las  10:15 p.m.

El partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se disputará en el estadio municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

Este duelo corresponde a la jornada 17 del Torneo Clausura 2025.

¡Bienvenidos lectores de Depor! Gracias por confiar una vez más en nosotros para vivir las emociones del minuto a minuto del duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos.

