Descentralizado
Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO vía Liga 1 MAX: minuto a minuto y canal por Internet gratis
Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:15 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX.
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?
Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se disputará en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.