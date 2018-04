Si esta tarde Peñarol le gana a Progreso en el torneo uruguayo, aún no seria campeón. El 'Manya' se pondría a dos puntos de Nacional y el próximo fin de semana se definirá todo. Es decir, podría quedarse con el título. En su buen campaña, el atacante Cristian Palacios , con dos goles, aportó su granito de arena. Y Alianza Lima , gracias a Pablo Bengoechea, lo conoce.

El equipo íntimo ya le puso la puntería para reforzar el ataque para el Torneo Apertura. Palacios conversó con Depor y no ocultó su deseo de ponerse la blanquiazul. Conoce muy bien al DT y no descartó venir al Perú.

Cuando lo ubicamos, estaba alistando su maleta para concentrar con Peñarol. "Sé que hay interés de Alianza Lima. Lo leí por redes y también me han preguntado aquí. Pero todavía no sé cuál será mi futuro. Mi contrato con Peñarol termina el 30 de junio y de ahí en adelante veremos", confesó.

Sabe que llegaría al actual campeón y que no le va bien con sus delanteros. "Conozco Pablo Bengoechea y sé lo que significa Alianza Lima en el Perú. ¿A qué jugador no le gustaría ir? Pero todavía no hay nada", agregó.

Cristian Palacios juega de '9' y ya fue dirigido por Bengoechea. Si se da su llegada a Alianza Lima sería en agosto, cuando se abra el libro de pases. ¿Será la solución?

