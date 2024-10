Agosto de 2021. Universidad Católica anunciaba la salida de Gustavo Poyet por una serie de malos resultados y le daba la oportunidad a Cristian Paulucci, el ayudante técnico en los periodos de Gustavo Quinteros, Ariel Holan y Poyet. Era la primera vez que dirigía a un primer equipo y tenía un desafío complicado: tratar de arrebatarle el título de liga a Colo Colo. Sin miedo y con mucha actitud, el argentino puso el foco en el arco rival y en ser protagonistas y su equipo logró lo inesperado: 13 triunfos -en 14 partidos- y se coronó campeón del fútbol chileno. Tras su paso por los clubes Manchego Ciudad Real y Celaya, se convirtió en el nuevo técnico de Sport Boys y sus primeras palabras dejaron claro qué es lo que quiere conseguir: “Vamos a buscar ganar todo lo que se pueda”.

Mucho trabajo, sacrificio y ganas

Cristian Paulucci le devolvió confianza, memoria e identidad a la Universidad Católica en un momento de alta tensión. La ‘Franja’ volvió a presionar arriba, a ser intenso y a pensar más en el arco rival que en el propio. ¿El resultado? Dos títulos en cuestión de meses: la Supercopa de Chile y el Campeonato Nacional. Ese estilo de juego es el que quiere establecer en la institución del Callao. “Vamos a meterle mucho trabajo, sacrificio y ganas, mucha pasión, para sacar esto adelante y ser un equipo protagonista. Siempre tratamos de que el equipo juegue un buen fútbol, que presione alto y sea intenso. Vamos a buscar representar a la gente que tanto nos sigue”, señaló el jueves en su primera conferencia como DT ‘rosado’.

Es consciente de que solo faltan unas cuantas jornadas para que termine el Torneo Clausura, pero quiere ver los resultados desde el viernes 18 de octubre, fecha en que Sport Boys recibirá al siempre complicado Melgar en el Miguel Grau del Callao, en el reinicio de la Liga 1. “En estas cuatro fechas, vamos a ser protagonistas. Vamos a cambiar el chip. Vamos a buscar ganar todo lo que se pueda. Venimos para tratar de hacer más grande este club. Estamos convencidos de que va a salir bien. No hay misterio en esto: todo se logra con trabajo. No tengo duda de que vamos a sacar esto adelante”, agregó.

El argentino Cristian Paulucci durante los entrenamientos de Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

Experiencia en menores, scout y gerencia

Tras una breve trayectoria como futbolista, en la que jugó en clubes como General Paz Juniors (Argentina) y San José (Bolivia), Paulucci empezó su camino como entrenador en el año 2007, cuando llegó a dirigir a los juveniles de Belgrano de Córdoba. “Trabajé muchos años en formación en Belgrano, en donde uno inculca siempre el sentido de pertenencia. Qué mejor que tener futbolistas que tengan sentido de pertenencia”, recordó en la reciente rueda de prensa. Después de su labor en el ‘Pirata’, hasta 2011, realizó el trabajo de scout en la Universidad Católica de Chile.

Después tuvo su primera experiencia como asistente técnico, en el club San Marcos de Arica. Era la mano derecha del técnico Luis Marcoleta. La aventura no duró mucho y regresó a hacer la labor de scout en la UC, en 2014. Al año siguiente, asumió como director deportivo de Huachipato. Según informan en Chile, el elenco de la Usina logró traspasos por 15 millones de dólares en el periodo del argentino en Talcahuano, donde estuvo desde 2015 hasta el 2019. En sus transferencias figuran jugadores como Yeferson Soteldo, Rómulo Otero, David Llanos y Gabriel Torres.

Luego de esa experiencia a nivel gerencial, Paulucci volvió a la Católica, pero ya no como scout, sino como parte del cuerpo técnico de Quinteros. Llegó a ganar la Supercopa de Chile 2019 y el Campeonato Nacional 2019. Posteriormente, con Holan como DT de los ‘Cruzados’, consiguió el título del Campeonato Nacional 2020 y, ya con Poyet, la Supercopa de Chile 2020. Estaba cómodo, pero quería ser DT de un primer equipo y la oportunidad le llegó cuando menos la esperaba. Por supuesto, lo aprovechó y realizó un buen trabajo.

El fracaso de Poyet le permitió ser el estratega de la U. Católica y la historia es conocida: ganó los dos títulos en 2021, pero en el inicio de la temporada siguiente, en 2022, no logró repetir lo hecho y terminó saliendo de la institución, tras cinco triunfos y ocho derrotas. Su próxima experiencia como entrenador fue en el Manchego Ciudad Real de España, de la quinta categoría de ese país. El argentino sumó cinco victorias y dos empates, logrando el ascenso a Segunda RFEF (su tercer título como DT). Finalmente, antes de llegar a Sport Boys, se colocó el buzo del Celaya de la Segunda División del fútbol mexicano.

Números de Cristian Paulucci en ligas

Club Temporada PJ PG PE PP Universidad Católica 2021 y 2022 24 17 0 7 Manchego Ciudad Real 2022-23 7 5 2 0 Celaya Apertura 2023 y Clausura 2024 22 10 5 7

Cristian Paulucci durante su experiencia en España. (Foto: Getty Images)

La confianza es la clave de sus equipos

Si hay algo que sus equipos han dejado claro es que siempre van hacia adelante. Ya lo dijo en la conferencia de prensa, no importa si el partido es en Lima o en la altura de Tarma o Huancayo, sus dirigidos jugarán de la misma forma en cualquier escenario. Para ello, sus jugadores deben estar preparados física y mentalmente. También deben tener una inyección de confianza. “Nosotros vamos a tratar de lograr, con el apoyo del psicólogo del club también, generar más confianza”, comentó el flamante DT ‘rosado’.

“Los treinta primeros minutos del último partido (triunfo por 2-0 ante Unión Comercio) fueron muy parecido a lo que queremos plasmar, con un equipo presionante en el campo rival. Estaban bien, hasta la expulsión del jugador rival, que desvirtúa un poco el juego, pero en realidad eso es lo que vamos a buscar. La confianza va de la mano con una mejora física, con una mejora para que el equipo corra mejor. Todas las veces que fuimos y mostramos la idea, con imágenes, videos, por línea, individual, el jugador se va entusiasmando. Uno va conquistando al futbolista de acuerdo a la idea que muestra y eso también repercuta en lo físico. Así que no tengo duda de que vamos a correr y vamos a jugar mejor”, apuntó.

Tras los pasos de Fernando Gamboa y Juan Alayo, la ‘Misilera’ está en el puesto 12 del acumulado, con 33 puntos, y está cerca de la zona de descenso. Cuando fue consultado si es que llegaba para salvar al Boys, Paulucci fue contundente al asegurar que ese no es su objetivo principal. “No hemos venido a salvar, venimos a plasmar, a trabajar en conjunto con el proyecto que tiene el directorio. Lo que nos va hacer distinto es la idea de juego, que no es mejor ni peor que el de la gente que estaba, es distinta simplemente. Es una idea que yo creo que conquista al futbolista, porque al futbolista cuando uno le hace pedidos, en distintas posiciones, y se entrena y se entrena, eso después se ve en el campo. No solo lo hicimos en Católica, sino en todos los lugares donde estuvimos. La idea es ser protagonistas y estar de mitad para arriba”, sentenció. Tiene casi dos semanas para preparar a su equipo con miras al enfrentamiento contra el ‘Dominó'.

Cristian Paulucci en su primer entrenamiento como DT de S. Boys. (Foto: Sport Boys)





