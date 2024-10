La selección de Uruguay ha recibido una buena noticia de cara a los próximos compromisos de las Eliminatorias al Mundial 2026, especialmente para el choque contra Perú en Lima por la fecha 9. Darwin Núñez ha sido habilitado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para disputar los encuentros de octubre, lo que representa un giro inesperado en su situación tras la sanción que le impuso la CONMEBOL. El crack del Liverpool, quien había sido suspendido por cinco partidos debido a una bronca en la Copa América durante el encuentro ante Colombia, podrá ser convocado por Marcelo Bielsa gracias a una medida cautelar emitida por el TAS, que le permite reincorporarse al equipo de manera provisional.

Cabe destacar que la sanción de Darwin Núñez surgió tras su alterado comportamiento en un choque lleno de tensión en la Copa América, donde la trifulca con jugadores e hinchas colombianos resultó en la suspensión de varios futbolistas. La CONMEBOL le impuso un castigo de cinco partidos, de los cuales ya cumplió dos, además de una multa de 20 mil dólares.

No obstante, gracias a la intervención del TAS, los tres partidos restantes quedan en suspenso hasta que se resuelva el proceso completo. Esta medida provisional permitirá que Núñez juegue no solo en octubre, sino posiblemente también en la doble jornada de noviembre contra Colombia y Brasil, siempre que el fallo final del TAS no anule esta habilitación.

La habilitación de Núñez llega en un momento clave para Marcelo Bielsa, quien ha tenido que enfrentar las últimas fechas sin su máximo referente en ataque. El regreso del delantero uruguayo le ofrece una opción de peso para enfrentar a una Selección Peruana que, aunque no ha tenido su mejor campaña en estas Eliminatorias, es siempre un rival complicado en Lima.

Además, el partido ante Ecuador también será crucial, ya que ambos equipos se encuentran en plena lucha por posicionarse entre los primeros puestos de la tabla. La reincorporación de Núñez añade una cuota extra de poder ofensivo, sobre todo ahora que la Celeste ya no cuenta con Luis Suárez, que se retiró del equipo nacional el pasado mes de septiembre.