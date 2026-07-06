Héctor Cúper dejó abierta la posibilidad de modificar el esquema táctico de Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura. El entrenador argentino señaló que el equipo cuenta con distintas alternativas ofensivas y que no descarta apostar por un sistema con dos delanteros, especialmente tras la incorporación de Gianluca Lapadula.

“Jugar con doble nueve es una posibilidad. Tenemos una competencia interna muy sana entre los delanteros y la llegada de Gianluca Lapadula es muy positiva”, expresó el estratega argentino en entrevista con RPP.

El técnico explicó que la presencia de Lapadula incrementa las opciones en ataque y permitirá que exista una competencia constante entre los delanteros del plantel. Para Cúper, contar con más variantes será clave para afrontar un semestre en el que Universitario buscará pelear por el título nacional.

Además, el entrenador confirmó que la dirigencia continúa activa en el mercado de pases y reconoció que existe la posibilidad de incorporar a un volante central extranjero para reforzar la plantilla. Sin embargo, aclaró que la llegada de ese futbolista dependerá de que represente un verdadero aporte para el equipo.

“No es una obligación, pero será bienvenido si viene a aportar”, precisó.

Respecto a los posibles refuerzos, Cúper aseguró que el club viene evaluando cuidadosamente cada alternativa disponible. El entrenador remarcó que la prioridad es fichar jugadores que realmente marquen una diferencia y que se adapten a la idea futbolística que pretende implementar.

“Tengo la responsabilidad de no equivocarme con los jugadores que lleguen. Estamos analizando opciones y ya hay cosas avanzadas, aunque no quiero apresurarme”, sostuvo. Cúper también señaló que el amistoso programado para este fin de semana será una prueba importante para medir el funcionamiento del equipo. “Nos va a dar claridad sobre los cambios que queremos implementar. Además, hemos realizado evaluaciones físicas y creemos que todavía debemos elevar un poco el nivel con respecto a lo que buscamos”, comentó.

El estratega crema también destacó que este encuentro de preparación permitirá sacar conclusiones importantes antes del inicio del Torneo Clausura. La intención del comando técnico es observar el rendimiento colectivo e individual para terminar de definir algunos ajustes en el funcionamiento del equipo.

Finalmente, lamentó la salida de José Carabalí: “El club hizo todo lo posible para mejorar sus condiciones, pero no se pudo. No puedo criticar a una institución como esta”, concluyó.

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