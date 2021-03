Cusco FC cerró el fin de semana con un ajustado empate frente a Cienciano, por la segunda jornada de la Fase 2. Sin embargo, más allá del partido, los 90 minutos no fueron de lo único a lo que se refirió Carlos Ramacciotti, pues para la siguiente jornada enfrentará al recién ascendido Alianza Lima.

“Es una alegría porque es un grande del Perú, mucha alegría le va a dar a un cuarto de Perú porque están en Primera de nuevo. Lamentable lo que pasó, pero de todas maneras para nosotros es un gustazo jugar contra Alianza, Universitario, Cristal”, sostuvo el DT al término del partico ante el ‘Papá'.

De acuerdo al cronograma de la Liga 1 y con la incorporación de los íntimos al Grupo B, Alianza Lima y Cusco FC se verán las caras el próximo fin de semana. Los íntimos se quedaron con el cupo de Carlos Stein, por lo que también chocarán contra Sporting Cristal, aunque ello será para la sexta jornada de la Fase 1.

Con una pretemporada recién iniciada, el conjunto de Carlos Bustos debe trabajar a fondo para sacar el mejor resultado posible cuando se enfrenten a los cusqueños, en un duelo que se encuentra por definirse por la Liga 1. Tenemos el encuentro, pero la falta la fecha como la hora del compromiso.

Ajustado empate

Cusco FC buscó sumar su primera victoria en el torneo local, en el clásico ante Cienciano. No obstante, cuando pensaron que podrían sumar de a tres, llegó el empate. El resultado no fue el esperado, pero no dejó de ser un cotejo parejo y muy disputado, tal como admitió el estratega argentino.

“Se jugó un lindo clásico, los dos equipos quisieron ganar, ambos tuvieron la posibilidad, incluso por ahí estuvimos más cerca nosotros. [...] Los dos equipos están haciendo las cosas muy bien. En Cusco se está creciendo y creo que los dos clubes vamos a estar en copas internacionales”, aseguró el entrenador.

El elenco imperial ha sumado una derrota en su debut frente a Alianza Universidad por la mínima diferencia, mientras que en la segunda jornada empató 2-2 ante Cienciano. Así van las cosas para el conjunto de Ramacciotti.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.