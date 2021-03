El panorama no ha sido sencillo para Ricardo Gareca y su comando técnico de cara a los partidos oficiales de Perú. Primero se postergó la fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022, frente a Bolivia y Venezuela, y luego se canceló el amistoso ante Chile, debido a que los clubes de la MLS no quisieron ceder a sus jugadores. A pesar de ello, el técnico de la Selección Peruana no se queda de brazos cruzados en los siguientes días.

Depor conoció que en la última semana, el estratega argentino tuvo una reunión con el director deportivo de la selección, Juan Carlos Oblitas, para evaluar las chances de viajar a visitar a los seleccionados que se encuentran en México, Estados Unidos y Europa el próximo mes.

Los primeros días de abril serán claves para sellar la agenda. ¿El motivo? Ver cómo varían las restricciones por el COVID-19 en cada uno de los países en los que se realizaría la gira, epecialmente, porque en algunos territorios -hasta la fecha- está prohibido el ingreso de extranjeros.

En Europa, Gareca tendría la posibilidad de visitar a los seleccionados de siempre, como Luis Advíncula, Miguel Trauco, Renato Tapia, entre otros. En el caso de Estados Unidos, podría ver el avance de la mayoría de los jugadores que militan en esta liga, a excepción de aquellos que se encuentran trabajando en la Videna.

En México, el ‘Tigre’ tendría previsto reunirse con Yohismar Yotún, quien volvió a asumir una posición de lateral en el nuevo triunfo de Cruz Azul; Anderson Santamaría, quien sumó un gol con Atlas; así como con Pedro Aquino, quien sigue brillando con América. Posiblemente se pueda dar un acercamiento con Santiago Ormeño, pero no está definido aún de acuerdo a la agenda del ‘Tigre’.

Lo que sí es seguro es la agenda para la próxima edición de la Copa América 2021, la cual se disputará en dos países y tiene a Perú en la misma serie junto con Brasil (país con el que debutará el 18 de junio), Colombia, Ecuador y Venezuela. Si bien el torneo permitirá trabajar al elenco nacional de manera conjunta por algunas semanas, será necesario sumar minutos previo al certamen.





