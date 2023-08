Cusco FC vs. Melgar se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 19 de agosto, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y arrancará desde las 3:30 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de Liga 1 Max, DTVGO y Claro TV para todo el país. Conoce todos los detalles de este partidazo por Depor.

La escuadra cusqueña tuvo una complicada visita al Carlos A. Mannucci. Y es que el conjunto trujillano no dio oportunidades y buscaron incomodar el arco de su rival en todo momento. A lo largo del partido, los ‘Carlistas’ agarraron más confianza y generaron varias ocasiones de peligro, pero al final le tocó conformarse con el empate sin goles.

Con este resultado, Cusco FC fue desplazado al puesto 13 de la tabla de posiciones, con 9 unidades (dos victorias, tres empates y tres derrotas). En condición de local, los de Pablo Peirano han ganado 10 de 13 encuentros en lo que va de la temporada, perdiendo en solo una ocasión.

Melgar, por su lado, se mostró dominante en casa, al recibir a UTC este último martes. En el complemento, la sorpresa no se hizo esperar y la visita pudo adelantarse. No obstante, el ‘Dominó' no se quedó de brazos cruzados e intentó hasta el final, consiguiendo un penal, el cual fue canjeado por un gol de Pablo Lavandeira para el 1-1.

Por el momento, la escuadra arequipeña permanece en el tercer lugar de la tabla con 18 unidades, producto de cinco victorias, tres empates y una derrota. De visita, el elenco rojinegro ha ganado cuatro de 13 visita entre ambos torneos, de las que ha perdido en cuatro oportunidades.

Cabe resaltar que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron, el cotejo culminó 1-1, resultado que buscarán superar tanto los ‘Dorados’ como el ‘Dominó' este sábado, con el objetivo de sumar tres puntos importantes y escalar en el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson.





